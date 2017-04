Вертолеты с папарацци окружили дом Райана Филиппа из-за слухов о романе с Кэти Перри

Сначала таблоиды предположили, что у Перри и Филиппа роман. Актер был вынужден выступить с опровержением в твиттере.

"Я не встречаюсь с Кэти Перри. Едва ее знаю. Пожалуйста, прекратите полеты над моим домом. Она не здесь", – заявил Филипп. По словам артиста, он не против, чтобы люди думали, что у него с Перри роман, но ему совершенно не нравятся низко летающие вертолеты.

I AM NOT DATING KATY PERRY. BARELY KNOW HER. PLEASE STOP FLYING HELICOPTERS OVER MY HOUSE. SHE IS NOT HERE.

