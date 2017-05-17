Ведущим церемонии "Оскар" в 2018 году снова станет Джимми Киммел

Lenta.ru
среда, 17 мая 2017 г. 11:40
Американский комик Джимми Киммел во второй раз проведет церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2018 году. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Variety.
Jimmy Kimmel
© Reuters / Scanpix

"Быть ведущим "Оскара" стало высшей точкой в моей карьере, и я благодарен Шерил Бун Айзекс (президенту Американской академии киноискусств, Дон Хадсон (исполнительному директору организации) и академии, что попросили меня вернуться к работе с двумя моими любимыми людьми — Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд", — заявил Киммел.

Де Лука и Тодд снова займутся режиссурой и продюсированием шоу.

Церемония награждения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года. Мероприятие сопровождалось скандалом, когда объявлявшие лауреатов в категории "Лучший фильм" Уоррен Битти и Фэй Данауэй из-за неправильно выданного конверта назвали "Ла-Ла Ленд" вместо победившего "Лунного света".

"Если вы думаете, что мы облажались с концовкой в этом году, то подождите, пока не увидите, что мы подготовили для 90-й юбилейной церемонии!" — добавил комик.

90-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 4 марта 2018 года.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Участник телепроекта “Дом-2”: продюссер делал с Бузовой все, что ему вздумается (3)

Участник телепроекта “Дом-2”: продюссер делал с Бузовой все, что ему вздумается
Участник скандального телепроекта называет Ольгу не иначе как готовой на все шестеркой. Мол, лишь бы деньги платили. Хотя, возможно, он все придумал.

Ведущим церемонии "Оскар" в 2018 году снова станет Джимми Киммел

Jimmy Kimmel
Американский комик Джимми Киммел во второй раз проведет церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2018 году. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Variety.

Продолжением "Молодого папы" Паоло Соррентино станет "Новый папа"

Продолжением Молодого папы Паоло Соррентино станет Новый папа
Канал HBO заказал у итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино продолжение сериала "Молодой папа", сообщает The Hollywood Reporter. Новое телешоу будет называться "Новый папа".

СМИ: Кейт Миддлтон не может простить супругу измену (5)

СМИ: Кейт Миддлтон не может простить супругу измену
Несмотря на всю видимую гармонию в отношениях между принцем Уильямом и его супругой, инсайдеры настаивают на том, что между Кейт Миддлтон и ее возлюбленным все не так гладко.

Анжелика Варум вступилась за внешний вид зятя, которого назвали “бомжом” (1)

Анжелика Варум вступилась за внешний вид зятя, которого назвали “бомжом”
Официально дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум 18-летняя Лиза еще не замужем, но уже несколько лет встречается с парнем по имени Марк, и считает его своим мужем. Молодой человек давно знаком со знаменитыми родителями Лизы, и конечно же был приглашен на ужин по случаю праздника Дня Матери, пишет “Комсомольская правда”.
Facebook друзья
Rambler's Top100