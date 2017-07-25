Ведущий “Контрольной закупки” развелся с женой после 10 лет брака

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вторник, 25 июля 2017 г. 15:47
Проблемы в семье ведущего “Контрольной закупки” на “Первом канале” начались около полугода назад. Возможно, чувства не выдержали испытания расстоянием: в прошлом году Ольгу перевели работать в Санкт-Петербург, она уехала туда вместе с сыном — 9-летним Платоном. Антон же остался в Москве и летал к семье на выходные. Однако в мае супруги подали заявление на расторжение брака, их развели 6 июня, пишет Starhit.
Фото 1tv.ru

“Да, Антон и Ольга больше действительно не вместе, — подтвердили “СтарХиту” факт расставания друзья пары. — Но они сохранили хорошие отношения, ведь у них подрастает общий ребенок”.

Привольнов старается сделать все, чтобы его развод с женой не отразился на Платоне. Он часто забирает его в Москву. Отец и сын вместе много путешествуют, в середине июня успели побывать в Сочи, а сейчас отдыхают в Испании. Также телеведущий подарил наследнику пса породы парсон-рассел-терьер по кличке Корвадо, с которым тот любит играть и гулять.

В недавнем интервью “СтарХиту” Платон признался, что тоскует по папе: “Мы каждый день созваниваемся. Рассказываю ему, как дела, где был. Иногда говорю: “Я скучаю!” — если долго не виделись. Когда встречаемся, не расстаемся ни на минуту. Сегодня вот на скалодроме были, а потом перекусили на бегу…”

Телеведущий не афиширует личную жизнь, его блог в Интернете пестрит фото со съемочной площадки “Контрольной закупки” и кадрами с коллегой Натальей Семенихиной. Возможно, Привольнов решил взять перерыв в отношениях или просто не хочет афишировать изменения в статусе.

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Ведущий “Контрольной закупки” развелся с женой после 10 лет брака

Фото 1tv.ru
Проблемы в семье ведущего “Контрольной закупки” на “Первом канале” начались около полугода назад. Возможно, чувства не выдержали испытания расстоянием: в прошлом году Ольгу перевели работать в Санкт-Петербург, она уехала туда вместе с сыном — 9-летним Платоном. Антон же остался в Москве и летал к семье на выходные. Однако в мае супруги подали заявление на расторжение брака, их развели 6 июня, пишет Starhit.

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