Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"

Поздравляю Андрея Бартенева с дебютом в роли ведущего! Ближайшие 8 выпусков программы "Модный приговор" именно он будет выступать в роли модного судьи! А я вернусь сразу после окончания монтажа большой выставки в Государственном историческом музее. #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict



A post shared by Alexandre Vassiliev (@alexandre_vassiliev) on Mar 1, 2017 at 2:03am PST