Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"

Знаменитый гуру моды Александр Васильев, покинувший на время популярное шоу "Модный приговор", высказался о своем сменщике – эпатажном дизайнере Андрее Бартеневе. Фэшн-критик, годами восседавший в кресле судьи, посмотрел первый выпуск обновленного проекта.

Бартенев, славящийся невообразимыми нарядами, появился в эфире Первого канала 1 марта. Он будет исполнять обязанности Васильева в восьми выпусках "Модного приговора", после чего Александр вернется.

Критик моды попросил у руководства отгулы, во время которых он будет монтировать большую выставку "Красавец-мужчина" в Государственном историческом музее. Однако подготовка мероприятия не мешает Васильеву присматривать за своим родным проектом. Он видел первый выпуск с новым судьей и сообщил об этом в Instagram.

"Поздравляю Андрея Бартенева с дебютом в роли ведущего! – поддержал коллегу Александр. – Ближайшие 8 выпусков программы "Модный приговор" именно он будет выступать в роли модного судьи! А я вернусь сразу после окончания монтажа большой выставки в Государственном историческом музее".





Добрые слова поддержки и симпатии – это как раз то, что сейчас так нужно Андрею, ведь на новом месте ему пришлось сильно понервничать. "Запись шла трудно. Да и помочь мне было некому – Александр Васильев уехал монтировать свою выставку", – посетовал дизайнер.

Самым сложным для него моментом в "Модном приговоре" стали стандартные заставки, тексты которых надо знать наизусть. "Я волновался, запинался, в какой-то момент меня просто охватила паника, ведь вокруг тебя пятьсот человек!" – признался Бартенев в интервью Dni.Ru. Дизайнера спас... алкоголь. "Выпил бокал шикарного полусухого вина, и все пошло как по маслу, – с улыбкой вспоминает Андрей. – В итоге получил огромное удовольствие от съемок и жду теперь эти эфиры".