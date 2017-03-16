Васильев прокомментировал ситуацию вокруг "Модного приговора"

ru.DELFI.lt
четверг, 16 марта 2017 г. 17:24
Весь последний месяц Александр Васильев был занят грандиозным проектом. Ведущий популярной программы Первого канала готовился к выставке «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века», которая наконец-то открылась вчера в Москве в Выставочном комплексе Исторического музея на площади Революции. В нескольких залах разместилось около 600 экспонатов из истории мужского костюма, сообщает 7days.ru.
© Organizatorių nuotr.

Историка моды в этот вечер поздравляли многие его поклонники и поклонницы. Немало вопросов от них прозвучало и о судьбе программы «Модный приговор». В начале марта Александра Васильева заменил в кресле ведущего известный дизайнер и художник Андрей Бартенев. И это спровоцировало шквал слухов и волнений преданных поклонников телепередачи.

Александр Александрович всех успокоил: «Не переживайте, я только что снялся в новых сериях «Модного приговора». Съемки завершились как раз накануне открытия этой замечательной выставки, к которой я так долго и серьезно готовился». Кстати, поздравить Васильева с радостным событием пришел в музей и Андрей Бартенев в самом конце вечера.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Дочь Валерии рассказала о тяжелом детстве

Дочь Валерии рассказала о тяжелом детстве
23-летняя певица, актриса и ведущая Анна Шульгина стала героиней программы Первого канала “Наедине со всеми”. Девушка дала откровенное интервью Юлии Меньшовой. Анна поведала о своих отношениях с близкими людьми, а также о непростом периоде в жизни. По признанию наследницы известной певицы, ей было очень нелегко после развода родителей. Тогда у Шульгиной произошел нервный срыв. Начинающая артистка не скрывает, что находилась в крайне напряженных отношениях с биологическим отцом, продюсером и композитором Александром Шульгиным, пишет Starhit.

Дочь Розы Сябитовой планирует занять ее место

Дочь Розы Сябитовой планирует занять ее место
16 марта на российские экраны выходит картина “Везучий случай” по сценарию Жоры Крыжовникова. В ней снялась главная телесваха страны Роза Сябитова. Женщина сыграла саму себя. В преддверии премьеры ведущая встретилась с журналистами и рассказала не только о съемках новой комедии, но и о своей семье, пишет Starhit.

Васильев прокомментировал ситуацию вокруг "Модного приговора"

Васильев прокомментировал ситуацию вокруг Модного приговора
Весь последний месяц Александр Васильев был занят грандиозным проектом. Ведущий популярной программы Первого канала готовился к выставке «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века», которая наконец-то открылась вчера в Москве в Выставочном комплексе Исторического музея на площади Революции. В нескольких залах разместилось около 600 экспонатов из истории мужского костюма, сообщает 7days.ru.

Максим Виторган разделся догола для рекламы в соцсетях (2)

Максим Виторган разделся догола для рекламы в соцсетях
Российский актер Максим Виторган, как и его супруга Ксения Собчак, не отказывается от заработка на рекламе в социальных сетях.

Принца Уильяма высмеяли за старомодные танцы в клубе

Kate Middleton ir princas Williamas
Пользователи Сети насмехаются над танцевальными талантами британского принца Уильяма.
Facebook друзья
Rambler's Top100