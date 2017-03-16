Васильев прокомментировал ситуацию вокруг "Модного приговора"

Историка моды в этот вечер поздравляли многие его поклонники и поклонницы. Немало вопросов от них прозвучало и о судьбе программы «Модный приговор». В начале марта Александра Васильева заменил в кресле ведущего известный дизайнер и художник Андрей Бартенев. И это спровоцировало шквал слухов и волнений преданных поклонников телепередачи.

Александр Александрович всех успокоил: «Не переживайте, я только что снялся в новых сериях «Модного приговора». Съемки завершились как раз накануне открытия этой замечательной выставки, к которой я так долго и серьезно готовился». Кстати, поздравить Васильева с радостным событием пришел в музей и Андрей Бартенев в самом конце вечера.