Васильев прокомментировал ситуацию вокруг "Модного приговора"

Весь последний месяц Александр Васильев был занят грандиозным проектом. Ведущий популярной программы Первого канала готовился к выставке «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века», которая наконец-то открылась вчера в Москве в Выставочном комплексе Исторического музея на площади Революции. В нескольких залах разместилось около 600 экспонатов из истории мужского костюма, сообщает 7days.ru.
Историка моды в этот вечер поздравляли многие его поклонники и поклонницы. Немало вопросов от них прозвучало и о судьбе программы «Модный приговор». В начале марта Александра Васильева заменил в кресле ведущего известный дизайнер и художник Андрей Бартенев. И это спровоцировало шквал слухов и волнений преданных поклонников телепередачи.
Александр Александрович всех успокоил: «Не переживайте, я только что снялся в новых сериях «Модного приговора». Съемки завершились как раз накануне открытия этой замечательной выставки, к которой я так долго и серьезно готовился». Кстати, поздравить Васильева с радостным событием пришел в музей и Андрей Бартенев в самом конце вечера.