Vanity Fair назвал дочь Майкла Джексона законодательницей моды

Начинающая модель и актриса предпочла не рассказывать VF о семейных воспоминаниях, но для остальных тем была открыта.

Например, по словам Джексон, она умеет петь, играет на нескольких инструментах, но о музыкальной карьере пока не задумывалась, поскольку не видит в этом необходимости.

Журнал также отмечает, что Джексон комфортно чувствует себя перед камерой, как и ее отец когда-то, но исключительно на индустрии развлечений она не сфокусирована.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона подписала контракт с модельным агентством IMG Models, которое работает с такими звездами, как Джиджи Хадид и Хейли Болдуин.