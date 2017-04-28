Vanity Fair назвал дочь Майкла Джексона законодательницей моды

Gazeta.ru
пятница, 28 апреля 2017 г. 15:44
Журнал Vanity Fair назвал дочь Майкла Джексона законодательницей моды. По оценке издания, 19-летняя Пэрис Джексон может считаться It Girl – девушкой, которая находится в центре внимания и которой все хотят подражать.
Paris Jackson
© Vida Press

Начинающая модель и актриса предпочла не рассказывать VF о семейных воспоминаниях, но для остальных тем была открыта.

Например, по словам Джексон, она умеет петь, играет на нескольких инструментах, но о музыкальной карьере пока не задумывалась, поскольку не видит в этом необходимости.

Журнал также отмечает, что Джексон комфортно чувствует себя перед камерой, как и ее отец когда-то, но исключительно на индустрии развлечений она не сфокусирована.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона подписала контракт с модельным агентством IMG Models, которое работает с такими звездами, как Джиджи Хадид и Хейли Болдуин.

Gazeta.ru
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