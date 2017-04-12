Валерий Меладзе о дочке: я эту свадьбу не признаю!

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среда, 12 апреля 2017 г. 14:37
В январе этого года дочка Валерия Меладзе Инга стала замужней дамой. Однако жених Нори Вергиз и невеста по каким-то причинам по случаю бракосочетания не стали организовывать пышного торжества, пишет “7 дней”.
© Organizatorių nuotr.

Свадьба была скромной, при участии небольшого числа гостей. Не было и Валерия, так что он не мог отвести дочку к алтарю. Впрочем, такая возможность у него еще будет. В октябре молодые супруги запланировали сыграть вторую свадьбу.

Валерий на днях рассказал, что пока не “погуляет” на свадьбе Инги отказывается признавать её. Об этом певец заявил в эфире драйв-шоу “Поехали” на радиостанции “Авторадио”.

“Я эту свадьбу не признаю! Пока мы не напьемся!” — пошутил артист. Впрочем, в каждой шутке, как известно… Валерий поделился, что не очень хорошо знаком с избранником дочки, но по его поступкам может судить, что он “хороший, надежный парень”. Стать ближе с зятем Меладзе мешает языковой барьер. Вергиз — британский подданный марокканско-индийского происхождения, что сильно затрудняет общение Нори с семьей его жены.

По словам Валерия, празднование свадьбы состоится в одной из европейских стран. Где именно, Инга с мужем пока не определились. Зато совершенно очевидно, что на сей раз свадьбу отметят с размахом. К слову, наставник шоу “Голос. Дети” рассказал, что сейчас его дочка подыскивает тамаду. Одним из основных критериев отбора ведущего на свадьбу является обязательное знание английского языка, так как большая часть присутствующих друзей пары и родственников со стороны жениха не говорят по-русски. Валерий, кстати, также добавил, что на встречи с зятем приходит с переводчиком.

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