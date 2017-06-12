Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой

Dni.ru
понедельник, 12 июня 2017 г. 16:21
Алла Пугачева уже не первый год буквально шокирует общественность своей стройной фигурой. Поклонники певицы гадают, в чем же секрет Примадонны? Завесы тайны приоткрыла ее подруга и коллега Лайма Вайкуле. Признание певица записала на видео.
© Vida Press

"Какой секрет похудения? Скажем им? С сегодняшнего дня мы садимся на сметану", – говорят в один голос артистки, после чего встают из-за столика и поворачиваются спиной к зрителям. Тут-то и становится ясно, что певицы в буквальном смысле сидят на сметане.

Примечательно, что шуточный ролик разместил в своем Instagram муж Примадонн Максим Галкин. "Дамысдюн на диете. ЛАЙМАЛЛА серия 2", – подписал видео он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Поклонники певиц оценили юмор своих кумиров: "Шикарные девочки", "Гениально", "Затмили всю церемонию Муз ТВ, даже и петь не надо,достаточно просто посидеть на сметане".

Нашлись и те, кто едва не попался на шутку артисток. "А я и на самом деле сначала поверила🙉 Обрадовалась, что наконец-то на простую диету сяду", – написала одна из поклонниц.

Отметим, что Алла Борисовна уже вторую неделю отдыхает с семьей в Юрмале. Судя по записям в соцсетях, Пугачева очень много времени проводит с Вайкуле.

Dni.ru
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Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой

Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой
Алла Пугачева уже не первый год буквально шокирует общественность своей стройной фигурой. Поклонники певицы гадают, в чем же секрет Примадонны? Завесы тайны приоткрыла ее подруга и коллега Лайма Вайкуле. Признание певица записала на видео.

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