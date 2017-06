Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой

Дамысдюн на диете. ЛАЙМАЛЛА серия 2 #аллапугачева #лайма #максимгалкин #дамысдюн #лаймалла @alla_orfey @laima_vaikule_official



A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 11, 2017 at 7:45am PDT