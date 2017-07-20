Вайкуле рассказала о забавах с Пугачевой

К роскошной вилле "Марта" 1928 года постройки в Юрмале, где проводит очередное лето семья Аллы Пугачевой, стали водить туристов. А местные жители и так часто видят Примадонну – она, как говорят, любит ходить на рынок за продуктами и гулять по пляжу. А многие звезды, которые в эти дни приезжают в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандву", навестят Пугачеву лично.

"И я была в гостях у Аллы, и она у меня, – рассказала в эксклюзивном интервью Dni.Ru Лайма Вайкуле. – Я обожаю Максима, у них очаровательные дети. Мы бы встречались чаще – есть огромное желание! Но работа не позволяет – я провожу большой фестиваль и надо все контролировать, репетировать, времени нет".

"С Аллой очень легко и комфортно, – продолжает Лайма. - Мы постоянно веселимся, балуемся, выкладываем потом смешные ролики и снимки в Instagram. Это всегда импровизация, хотя некоторые думают, что мы что-то нарочно придумываем. Кстати, после поста про наши посиделки за столом, который вызвал столько шума, мне даже предложили рекламировать какой-то йогурт".

Дамысдюн. Дарыморя #лаймалла #алла #лайма @laima_vaikule_official @alla_orfey

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 9, 2017 at 10:37am PDT



Среди участников фестиваля "Рандеву" имя Аллы Пугачевой официально не значится. Но Лайма не теряет надежды увидеть Примадонну в легендарном концертном зале "Дзинтари", где с 20 по 23 июля пройдет праздник Вайкуле. "На концерты я ее позову, а уж если согласится, то, может, и споем вместе, – смеется Лайма. – Посмотрим, как пойдет!"

С легкой руки Макисма Галкина, Лайму и Аллу стали звать "Дамами с дюн". То они позируют с венками на головах – отмечают латвийский праздник Лиго. То ищут янтарь на берегу залива. То говорят о диетах. И Галкин снимает про это смешные ролики, собирающие тысячи "лайков".

Дамысдюн. Дарыморя #лаймалла #алла #лайма @laima_vaikule_official @alla_orfey

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 9, 2017 at 10:37am PDT



Гарик - парикмахер. Лиза и Гарик борются за место на папе 😊 #стригунаходу #безработынеостанусь #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 27, 2017 at 11:02am PDT

