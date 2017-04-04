Ваенга сразила наповал обнаженной грудью

 (4)
Dni.ru
вторник, 4 апреля 2017 г. 17:02
Пользователи Сети и журналисты восхищаются цветущим видом королевы шансона Елены Ваенги. Отметив 40-летний юбилей, певица заметно раскрепостилась и стала выходить в свет в смелых нарядах.
© Instagram nuotr.

Артистка возбуждает и будоражит мужчин своими откровенными нарядами. Елена все чаще выбирает обтягивающие платья с глубоким декольте. Иногда исполнительница даже решается на мини-юбки и блузки с открытыми плечами.

Недавно Ваенга буквально свела с ума подписчиков в Instagram, поделившись фото, на котором она запечатлена в красной комбинации. Артистка высоко задрала ногу, дав понять своим почитателям, что растяжка у нее не хуже, чем у Волочковой.

Новой провокацией звезды стал ее наряд для съемок в шоу "Вечерний Ургант". Заметно постройневшая и помолодевшая Елена выбрала платье, обнажившее ее роскошную, по словам пользователей интернета, грудь. Очевидцы предположили, что Иван Ургант наверняка был сражен наповал, увидев в своей студии такую красавицу.

Черное платье подчеркнуло тонкую талию артистки и пышный бюст. Надо отдать должное вкусу Ваенги – при столь откровенном верхе низ наряда скромный, юбка длинная, а потому Елена выглядит сексуально и совсем не вульгарно. Многим молодым артисткам стоит брать пример с королевы шансона. Похоже, певица наняла очень талантливого стилиста или стала много времени уделять гардеробу. Такими темпами и до звания иконы стиля недалеко.

Поговаривают, что такие позитивные изменения во внешности исполнительницы связаны не только с наступившей весной (это время, когда многие женщины расцветают перед сезоном отпусков), но и с недавним замужеством. Мол, Ваенга заметно похорошела благодаря любящему супругу Роману Садырбаеву. Певица вышла замуж за отца своего сына Ивана осенью 2016 года. С тех пор Елена становится все краше и краше.

#яиденирррро

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:15am PDT


#жизньартиста

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:08am PDT


40. время сойти с ума.😂😂😂😂😂😂😂😂

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 19, 2017 at 1:49pm PST


Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Ваенга сразила наповал обнаженной грудью (4)

Ваенга сразила наповал обнаженной грудью
Пользователи Сети и журналисты восхищаются цветущим видом королевы шансона Елены Ваенги. Отметив 40-летний юбилей, певица заметно раскрепостилась и стала выходить в свет в смелых нарядах.

Порошенко назвал выбор России для "Евровидения" провокацией (22)

Порошенко назвал выбор России для Евровидения провокацией
Президент Украины Петр Порошенко считает, что выбор участника для "Евровидения" - сознательная провокация со стороны России.

Победитель “Битвы экстрасенсов” разоблачил Пореченкова (1)

Михаил Пореченков
Популярный актер обращался за помощью к ясновидящему. А теперь называет рейтинговую телепрограмму враньем.

Сестра подруги принца Гарри расскажет всю правду о "настырной принцессе"

Meghan Markle ir princas Harry
Сводная сестра подруги британского принца Гарри пишет книгу о себе и своей семье, в том числе о "настырной" Меган Маркл. Об этом сообщает The Telegraph.

Организаторов "Евровидения" обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины (22)

Организаторов Евровидения обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины
Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковали заявление генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре о возможном бойкоте "Евровидения" в Киеве рядом вещательных компаний Европы. Обращение приводится на сайте "Общественное вещание".
Facebook друзья
Rambler's Top100