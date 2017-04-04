Ваенга сразила наповал обнаженной грудью

Пользователи Сети и журналисты восхищаются цветущим видом королевы шансона Елены Ваенги. Отметив 40-летний юбилей, певица заметно раскрепостилась и стала выходить в свет в смелых нарядах.

Артистка возбуждает и будоражит мужчин своими откровенными нарядами. Елена все чаще выбирает обтягивающие платья с глубоким декольте. Иногда исполнительница даже решается на мини-юбки и блузки с открытыми плечами.

Недавно Ваенга буквально свела с ума подписчиков в Instagram, поделившись фото, на котором она запечатлена в красной комбинации. Артистка высоко задрала ногу, дав понять своим почитателям, что растяжка у нее не хуже, чем у Волочковой.

Новой провокацией звезды стал ее наряд для съемок в шоу "Вечерний Ургант". Заметно постройневшая и помолодевшая Елена выбрала платье, обнажившее ее роскошную, по словам пользователей интернета, грудь. Очевидцы предположили, что Иван Ургант наверняка был сражен наповал, увидев в своей студии такую красавицу.

Черное платье подчеркнуло тонкую талию артистки и пышный бюст. Надо отдать должное вкусу Ваенги – при столь откровенном верхе низ наряда скромный, юбка длинная, а потому Елена выглядит сексуально и совсем не вульгарно. Многим молодым артисткам стоит брать пример с королевы шансона. Похоже, певица наняла очень талантливого стилиста или стала много времени уделять гардеробу. Такими темпами и до звания иконы стиля недалеко.

Поговаривают, что такие позитивные изменения во внешности исполнительницы связаны не только с наступившей весной (это время, когда многие женщины расцветают перед сезоном отпусков), но и с недавним замужеством. Мол, Ваенга заметно похорошела благодаря любящему супругу Роману Садырбаеву. Певица вышла замуж за отца своего сына Ивана осенью 2016 года. С тех пор Елена становится все краше и краше.

#яиденирррро

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:15am PDT







#жизньартиста

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Apr 4, 2017 at 1:08am PDT







40. время сойти с ума.😂😂😂😂😂😂😂😂

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Feb 19, 2017 at 1:49pm PST





