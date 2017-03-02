Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков

Dni.ru
четверг, 2 марта 2017 г. 09:07
После того, как помощница Елены Ваенги пригрозила журналистам судом, если те опубликуют несогласованный текст о котах артистки, в Сети разгорелся скандал. Пользователи интернета отреагировали на шумиху неодобрением и недоумением.
© AOP nuotr.

Вкратце история такая: накануне, 1 марта, весь мир отмечал День котов.Журналисты одной из популярных российских газет решили сделать материал, посвященный котикам и их именитым хозяевам. Тут репортеры вспомнили, что у Елены Ваенги есть подходящие им четвероногие питомцы (о них сама артистка не раз рассказывала и даже показывала на своей страничке в социальной сети Instagram). Работники СМИ связались с помощницей певицы Марией, однако ее реакция поставила их в тупик. Женщина заявила, что не советует писать несогласованный материал, где будет информация о том, что у Ваенги есть кошки, иначе этот вопрос уже будут решать юристы.

Рассказ о странном поведении помощницы певицы автор неудавшейся статьи о котиках выложила на страничке в Facebook. Комментаторы сделали несколько выводов: что якобы Елена боится прослыть кошатницей, что это позиция не помощницы певицы, а другие поинтересовались, вызовут ли котов в суд.

Другие пользователи интернета накинулись и на саму Ваенгу (хотя не факт, что певица вообще в курсе того, что оказалась в центре скандала). "Грубая, слава ей вскружила голову, легко взлететь, трудно удержаться", "просто, она не интересна никому и комментарии тому пример, поэтому она и беснует!!!", "изменилась Лена...старые песни..любимые народом, стала ни петь...а "говорить"...изменилась..." – сделали выводы некоторые блогеры.

Нашлись и те, кто встал на сторону артистки и выступил против журналистов. "Беда в том, что принадлежащие к пресс-опричнине за всех определяют, что вы будете \ не будете хавать, что вам интересно (назовем вещи своими именами – на чем они вознамерились срубить бабла) и не терпят непослушания. Они "вправе" преследовать людей (для простых смертных это же действие назывется сталкингом и наказывается по статье), а если кто-то "дозрел" до ареста, то вся опричная рать подымается со своим "низзя" и запугивает. Захотелось деваачке аффторше чужих котегов – теперь певицу уже треплют и позорят по всему интернету", "Слишком много *** из журналюг льется, поэтому любое окунание их в *** приветствую", "сами виноваты, совсем недавно сами носилась с ней как с торбой, подхватывали и разносили ее идиотские сплетни и скандалы, а теперь и сами огребли", – отметили комментаторы. К слову, сама Елена Ваенга пока никак не отреагировала на шумиху.

Dni.ru
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