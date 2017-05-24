В Таллинне Языковая инспекция заставила сменить рекламу концерта Сергея Лазарева

Поводом для такого распоряжения стал вывешенный на перекрестке улицы Эндла и Палдиского шоссе в районе Крийстине плакат, рекламирующий пятничный концерт артиста.

Как пояснил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, данный рекламный носитель нарушал Закон о языке, поскольку информация о нем доступна только на русском.

Ведомство потребовало от организатора концерта внести в рекламу поправки и перевести сообщение на эстонский язык, пригрозив денежным штрафом на сумму до 1200 евро.