В США закрывается старейший передвижной цирк

bbcrussian.com
понедельник, 16 января 2017 г. 16:22
В США закрывает двери одно из старейших цирковых объединений - "Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли" (The Ringling Brothers and Barnum & Bailey), просуществовавший 146 лет.
„Ringling Bros" cirkas už dramblių žalojimą ir žiaurų elgesį po dvejų metų sulaukė baudos
© Shutterstock nuotr.

Как говорят владельцы фирмы, виной тому падающие продажи билетов и постоянно растущая стоимость текущих расходов.

"После долгих раздумий и подсчетов я и моя семья приняли тяжелое для нас решение о том, что "Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли" в мае [этого года] покажет свое последнее представление", - сказал в официальном заявлении Кеннет Фельд, управляющий директор семейного бизнеса Feld Entertainment, который с конца 1960-х гг. владеет этим цирком.

Активисты, много лет выступавшие против использования животных в представлениях знаменитого цирка, приветствовали это решение.

Группа по защите прав животных Peta выпустила заявление, в котором говорится, что закрытие цирка знаменует конец "самого печального для диких зверей шоу на Земле", и попросила другие цирковые объединения последовать этому примеру, который сам по себе является "знаком времени".

После долгих судебных тяжб с защитниками животных в мае прошлого года цирк закрыл свое шоу с участием слонов и отослал этих животных в заповедник в штате Флорида.

Этот передвижной цирк имел громкий слоган - "Величайшее шоу мира", вдохновивший голливудских продюсеров в 1952 году на съемки одноименного фильма, в котором снялись тогдашние артисты "Цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли". Фильм получил два "Оскара", один из которых - за лучшую картину. Известный американский режиссер Стивен Спилберг называл его первой игровой картиной, которую он посмотрел в детстве.

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В США закрывается старейший передвижной цирк

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