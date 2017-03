В США в возрасте 90 лет скончался легендарный рокер Чак Берри

Чак Берри был одним из основателей современного рока. Написанные им песни повлияли на The Beatles и The Rolling Stones. Он продолжал заниматься музыкой до последних дней жизни.

Чарльз Эдвард Андерсон, получивший известность под псевдонимом Чак Берри, родился в 1926 году и еще в детстве научился играть на гитаре. В 1940-е годы у него были проблемы с законом, он был приговорен к тюремному заключению, но освобожден досрочно. Впоследствии работал парикмахером, играя в музыкальных клубах на гитаре.

Первая известность пришла к Чаку Берри в 1955 году после выпуска сингла Maybellene. Он сочинил такие хиты, как Roll over Beethoven и Sweet Little Sixteen, повлиявшие на The Beatles и The Rolling Stones. Его стиль игры на гитаре вдохновлял Джимми Хендрикса и Эрика Клэптона.

В 1959 году Берри вновь оказался под судом по обвинению в аморальной связи с 14-летней девушкой и был приговорен к полутора годам лишения свободы. Лишь в 1970-е годы он смог вернуть себе былой успех. Впоследствии он старался избегать внимания СМИ, но продолжал заниматься музыкой до последних дней жизни.

Американский музыкант Брюс Спрингстин, начинавший свою карьеру в группе Берри и друживший с ним, прокомментировал известие о кончине музыканта в Twitter: "Чак Берри был самым великим практиком рока, гитаристом и величайшей чистоты рок-н-ролльным автором из всех, кто когда-либо жил".