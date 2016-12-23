В СМИ попали снимки сына Сергея Лазарева

Около двух с половиной лет российскому поп-исполнителю Сергею Лазареву удавалось скрывать от всех, что у него есть ребенок.
Как выяснил таблоид Life, мальчика зовут Никита. Совместные снимки папы и сына были сделаны в одном из московских храмов.
В разговоре с изданием Лазарев подтвердил, что является отцом, однако подробнее рассказывать о своей частной жизни отказался. В окружении певца говорят, что это сознательное решение Лазарева - не появляться с ребенком нигде публично.
Неизвестно также, кто является матерью малыша.