В "Симпсонах" высмеяли достижения Трампа за 100 дней президентства

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Lenta.ru
четверг, 27 апреля 2017 г. 18:52
Создатели мультсериала "Симпсоны" выложили в сеть отрывок из нового эпизода, посвященный 100 дням президентства Дональда Трампа.

В полутораминутном видео американский лидер сидит в постели и говорит о своих достижениях, среди которых увеличение числа подписчиков в его Twitter-аккаунте и закон, разрешающий охотиться на медведей в спячке. Затем президент включает новостную передачу, в которой рассказывается о том, что его дочь Иванка вошла в состав судей Верховного суда США.

Премьера полной версии эпизода состоится 30 апреля. Сотый день с начала президентского срока Трампа — 29 апреля.

Республиканец вступил в должность главы государства 20 января после победы на выборах президента США, которую он одержал 8 ноября 2016 года.

Lenta.ru
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