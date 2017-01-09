В Сеть попало видео с домашних посиделок Ксении Собчак

Вместе с друзьями и мужем Максимом Виторганом Собчак устроила вечеринку в русском народном стиле — в бревенчатом доме, с камином и самоваром. Когда Ксения, одетая в спортивный костюм и шапку, уютно устроилась у камина, Максим сфотографировал ее у огня и выложил снимок в свой блог, подписав кадр: “Сжечь ведьму!” “Максим, вы озвучили тайные желания половины Инстаграма”, — тут же отозвался народ в комментариях.

Скоротать вечер у самовара Собчак и Виторган решили в двух шагах от Барвихи — в деревеньке Раздоры в гостях у своих друзей Яны и Вадима Расковаловых, совладельцев сети столичных бутиков “Подиум”. Русский антураж особняка приятелей навеял Максиму мистические мысли.

A photo posted by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jan 8, 2017 at 6:38am PST

- Пошли русским духом карму чистить и ж..ой в снег злых духов изгонять! Поддай-ка, братец! Чтоб кость заломило! — написал Виторган в своем блоге.

После того, как карма была почищена, а вышеупомянутая пятая точка — засунута в снег, настала пора безудержного веселья. А именно танцев. Выпив чаю, Ксения решила станцевать у огня на радость мужу и друзьям. Собчак пустилась в пляс под русские наигрыши, станцевав цыганочку и барыню одновременно. Пока супруг снимал зажигательный танец телеведущей на видео, друзья подбадривали ее одобрительными возгласами.

A video posted by Максим Виторган (@mvitorgan) on Jan 8, 2017 at 11:33am PST

- Ээээх, с болью давай! — прокомментировал Максим видеоролик с танцующей женой в своем блоге. — Еще пару-тройку мудаков на это “провокационное” видео поймаю для блокировки, и потом зажжем только свои!

Разглядев мелькающий на видео оголенный животик Ксении, особо внимательные поклонники отметили, что телеведущая пока еще не полностью вернула фигуру, которая у нее была до беременности. Вместе с тем, в домашней атмосфере — без макияжа и в простом спортивном костюме — Ксения выглядит довольно мило. Комментаторы пожелали телеведущей не жалеть о теплых морях и дальних странах, в которых она побывает еще не раз, а вместо этого вовсю наслаждаться материнством, пока ее сын еще совсем маленький.