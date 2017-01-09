В Сеть попало видео с домашних посиделок Ксении Собчак

 (1)
Бублик
понедельник, 9 января 2017 г. 14:35
Недавно молодая мама Ксения Собчак пожаловалась в своем Инстаграме: пока ее друзья проводят зимние каникулы на теплых морях, она впервые за много лет вынуждена остаться на Новый год в Москве. Однако и в родных пенатах, несмотря на 30-градусный мороз, Ксения неплохо проводит время, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Вместе с друзьями и мужем Максимом Виторганом Собчак устроила вечеринку в русском народном стиле — в бревенчатом доме, с камином и самоваром. Когда Ксения, одетая в спортивный костюм и шапку, уютно устроилась у камина, Максим сфотографировал ее у огня и выложил снимок в свой блог, подписав кадр: “Сжечь ведьму!” “Максим, вы озвучили тайные желания половины Инстаграма”, — тут же отозвался народ в комментариях.

Скоротать вечер у самовара Собчак и Виторган решили в двух шагах от Барвихи — в деревеньке Раздоры в гостях у своих друзей Яны и Вадима Расковаловых, совладельцев сети столичных бутиков “Подиум”. Русский антураж особняка приятелей навеял Максиму мистические мысли.

- Пошли русским духом карму чистить и ж..ой в снег злых духов изгонять! Поддай-ка, братец! Чтоб кость заломило! — написал Виторган в своем блоге.

После того, как карма была почищена, а вышеупомянутая пятая точка — засунута в снег, настала пора безудержного веселья. А именно танцев. Выпив чаю, Ксения решила станцевать у огня на радость мужу и друзьям. Собчак пустилась в пляс под русские наигрыши, станцевав цыганочку и барыню одновременно. Пока супруг снимал зажигательный танец телеведущей на видео, друзья подбадривали ее одобрительными возгласами.

- Ээээх, с болью давай! — прокомментировал Максим видеоролик с танцующей женой в своем блоге. — Еще пару-тройку мудаков на это “провокационное” видео поймаю для блокировки, и потом зажжем только свои!

Разглядев мелькающий на видео оголенный животик Ксении, особо внимательные поклонники отметили, что телеведущая пока еще не полностью вернула фигуру, которая у нее была до беременности. Вместе с тем, в домашней атмосфере — без макияжа и в простом спортивном костюме — Ксения выглядит довольно мило. Комментаторы пожелали телеведущей не жалеть о теплых морях и дальних странах, в которых она побывает еще не раз, а вместо этого вовсю наслаждаться материнством, пока ее сын еще совсем маленький.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ВИДЕО: Связи решают? Дочь Григория Лепса запела (1)

ВИДЕО: Связи решают? Дочь Григория Лепса запела
Сюрпризом творческого вечера музыканта и продюсера Константина Меладзе, который накануне состоялся на горнолыжном курорте “Роза Хутор” в Сочи, стало появление на сцене появление дочери певца Григория Лепса Инги. Она с дуэтом с Данилом Бурановым — победителем первого сезона музыкального конкурса “Высшая проба“ — исполнила хит 1996 года “Актриса”. Очевидно, что сделал ее участницей концерта знаменитый отец, который тоже тут выступал.

В Сеть попало видео с домашних посиделок Ксении Собчак (1)

В Сеть попало видео с домашних посиделок Ксении Собчак
Недавно молодая мама Ксения Собчак пожаловалась в своем Инстаграме: пока ее друзья проводят зимние каникулы на теплых морях, она впервые за много лет вынуждена остаться на Новый год в Москве. Однако и в родных пенатах, несмотря на 30-градусный мороз, Ксения неплохо проводит время, пишет “Комсомольская правда”.

Снимок Анны Седоковой в бикини взбудоражил поклонников (2)

Снимок Анны Седоковой в бикини взбудоражил поклонников
Анна Седокова воспитывает двоих дочерей. Несмотря на плотный рабочий график и заботу о наследницах, ей все же удается выбраться на отдых. Артистка удивила поклонников неожиданным летним снимком. Как поняли фолловеры, знаменитость отправилась в отпуск. В подписи к снимку Седокова поблагодарила одного человека, который, вероятно, помог ей организовать эту поездку, пишет Starhit.

Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян (1)

Kim Kardashian
По меньшей мере 16 человек задержаны во Франции по делу об ограблении американской телеведущей Ким Кардашьян-Уэст, сообщает местная полиция.

ФОТО: В Лос-Анджелесе вручили премии "Золотой глобус"

Auksiniai gaubliai 2016 akimirka
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 74-я церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус". Награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях и уступает по престижности только "Оскару".
Facebook друзья
Rambler's Top100