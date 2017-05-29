В семье Ольги Орловой - пополнение

Радостным известием Ольга Орлова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. "Этот олененок теперь стал полноправным членом нашей семьи", – написала она.
Певица рассказала, почему для питомца назвали Диной. "Это было единственное имя , на которое она откликалась. Добро пожаловать домой, Дина!" – отметила ведущая.
Оказалось, нашей Диночке всего 4,5 месяца 🙈 Сколько же этот ребёнок пережил за свою короткую жизнь !!! А сколько ещё самых разных пушистых детей и взрослых остались преданы и брошены?! А кому-то суждено было родиться на улице, и они пытаются выжить каждый день... Неужели им никогда не почувствовать себя любимыми, не узнать что такое крыша над головой??? Зайдите на странички к волонтёрам, присмотритесь... Может быть ваше сердце дрогнет, и вы увидите там родные два глаза 👀, которые ждут только вас!!!! Мамы и папы!!! Хотите быть самыми любимыми??? Прикрепляйте к этому посту волонтёров и приюты! Может быть многие хотят подарить любовь животным, но не знают где их искать! Давайте объединимся и поможем кому-то стать счастливее!!!🐕❤️🐕❤️
Доброе утро, друзья! А у нас в семье пополнение! У Бруно @bearcoat_bruno появилась сестрёнка! Этот оленёнок теперь стал полноправным членом нашей семьи) Её историю можно найти по хештегу #бемби_из_усыпалки Огромное спасибо тем, кто не дал малышку в обиду. А мы назвали её Дина, так как это было единственное имя , на которое она откликалась. Добро пожаловать домой, Дина!