В семье Ольги Орловой - пополнение

Оказалось, нашей Диночке всего 4,5 месяца 🙈 Сколько же этот ребёнок пережил за свою короткую жизнь !!! А сколько ещё самых разных пушистых детей и взрослых остались преданы и брошены?! А кому-то суждено было родиться на улице, и они пытаются выжить каждый день... Неужели им никогда не почувствовать себя любимыми, не узнать что такое крыша над головой??? Зайдите на странички к волонтёрам, присмотритесь... Может быть ваше сердце дрогнет, и вы увидите там родные два глаза 👀, которые ждут только вас!!!! Мамы и папы!!! Хотите быть самыми любимыми??? Прикрепляйте к этому посту волонтёров и приюты! Может быть многие хотят подарить любовь животным, но не знают где их искать! Давайте объединимся и поможем кому-то стать счастливее!!!🐕❤️🐕❤️



A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on May 28, 2017 at 2:23am PDT