В семье Ольги Орловой - пополнение

Dni.ru
понедельник, 29 мая 2017 г. 10:22
Известная певица и телеведущая Ольга Орлова похвасталась пополнением в семействе. Звезда взяла из приюта собачку по имени Дина.
© Asmeninio archyvo nuotr.

Радостным известием Ольга Орлова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. "Этот олененок теперь стал полноправным членом нашей семьи", – написала она.

Певица рассказала, почему для питомца назвали Диной. "Это было единственное имя , на которое она откликалась. Добро пожаловать домой, Дина!" – отметила ведущая.

Оказалось, нашей Диночке всего 4,5 месяца 🙈 Сколько же этот ребёнок пережил за свою короткую жизнь !!! А сколько ещё самых разных пушистых детей и взрослых остались преданы и брошены?! А кому-то суждено было родиться на улице, и они пытаются выжить каждый день... Неужели им никогда не почувствовать себя любимыми, не узнать что такое крыша над головой??? Зайдите на странички к волонтёрам, присмотритесь... Может быть ваше сердце дрогнет, и вы увидите там родные два глаза 👀, которые ждут только вас!!!! Мамы и папы!!! Хотите быть самыми любимыми??? Прикрепляйте к этому посту волонтёров и приюты! Может быть многие хотят подарить любовь животным, но не знают где их искать! Давайте объединимся и поможем кому-то стать счастливее!!!🐕❤️🐕❤️

A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on May 28, 2017 at 2:23am PDT

Dni.ru
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