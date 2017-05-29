В семье Ольги Орловой - пополнение

Известная певица и телеведущая Ольга Орлова похвасталась пополнением в семействе. Звезда взяла из приюта собачку по имени Дина.

Радостным известием Ольга Орлова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. "Этот олененок теперь стал полноправным членом нашей семьи", – написала она.

Певица рассказала, почему для питомца назвали Диной. "Это было единственное имя , на которое она откликалась. Добро пожаловать домой, Дина!" – отметила ведущая.