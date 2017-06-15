В нобелевской речи Дилана нашли заимствования с сайта для студентов

В нобелевской речи музыканта Боба Дилана нашли заимствования с сайта для студентов SparkNotes, сообщает Slate.

Дилан в своем выступлении говорил, в частности, о влиянии на него таких книг, как "Одиссея" Гомера, "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка и "Моби Дика" Германа Мелвилла.

Вскоре появились предположения, что Дилан, судя по всему, придумал цитату из "Моби Дика". Для творчества музыканта это характерно: например, в песне "Talkin' World War III Blues" он приписал некоторые "сфабрикованные" цитаты бывшему президенту США Аврааму Линкольну.

По предположению издания, вымышленная цитата из "Моби Дика" и другие предложения по этой книге в лекции Дилана собраны из фраз на сайте для студентов SparkNotes. Slate даже опубликовал таблицу, благодаря которой можно проследить "заимствования".

Комментариев со стороны Дилана пока не поступало.