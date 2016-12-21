В Литве выступит группа Evanescense

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ru.DELFI.lt
среда, 21 декабря 2016 г. 12:32
21 июня в Тракайском замке пройдёт концерт американской рок-группы Evanescense. Концерт пройдет в рамках фестиваля Sunset Festival. Обладатели "Грэмми" Evanescense впервые посетят страны Балтии – это будет единственный концерт в нашем регионе.
© Organizatorių nuotr.

Группа Evanescence образовалась в 1995 году. В 2003 году музыканты представили свой дебютный альбом Fallen, ставший многократно платиновым во многих странах мира, а также принесший группе две статуэтки "Грэмми". В мире продано более 17 млн. копий этого альбома, а видеоклипы на песни Bring Me To Life, My Immortal и Going Under в интернете имеют сотни миллионов просмотров.

На данный момент в творческом багаже группы три студийных альбома, а также сборник The Ultimate Collection, выпущенный осенью этого года – комплект из 6 виниловых пластинок, в который входят все официальные альбомы, а также ранее не издававшиеся треки и новая студийная запись Even In Death.

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