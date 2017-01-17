В Кремле - скандал с шоу Андрея Малахова

Как выяснилось, те, кто не прошел в финал, должны были еще в четыре часа дня получить свои дипломы. Но по каким-то причинам награждение организаторы отменили. Дети сидели несколько часов (до 19:00, когда должен был начаться гала-вечер) без еды и воды, кто-то даже упал в обморок, несколько раз пришлось вызывать врачей. А организаторы просто перестали выходить на связь. И ситуацию почему-то надо было решать Андрею Малахову. Ведущий спустился в зал общаться с разъяренными матерями и отцами.

- Я знаю, что вы все с раннего утра здесь, что некоторым вызвали “скорую помощь”. Но вы поверьте, что мы находимся в такой же ситуации. Меня пригласили, как и вас. Сказали, что приедут талантливые дети со всей страны и будет шанс познакомиться. Сегодня у вас по прежнему существует уникальный шанс оказаться на сцене Кремля…

После этих слов в зале поднялся шум, и Андрею пришлось дать слово одной из пострадавших, учительнице Галине Юриной.

- Изначально говорилось о том, что сюда, в 16 часов приедут детки, которые не прошли в гала-концерт, и состоится церемония награждения. Но мы кулуарно выяснили, что награждения никакого не будет, — объясняла Малахову Юрина. — Потом, по поводу билетов сюда. Это же приглашения, правда? За них обычно денег не платят, но с нас взяли по 2500 рублей. Многие дети приехали сюда бесплатно — это правда. Но организации нет никакой, идет как будто выжимание денег из детей.

Еще одна мама чуть не плакала:

- Вот как мы сейчас будем объяснять нашим детям, которые работали без выходных? У нас мороз 40 градусов, они все это время репетировали. И мы должны им объяснить, что их не наградят “потому что”? На гала-концерт мы изначально не могли попасть, потому что участие в нем было расписано за месяц. А мы в духоте, голодные, в духоте выступали на конкурсе. Они боролись, чтобы их оценили. Они с Севера приехали, чтобы вместе выступили на одной сцене с Малаховым, Киркоровым… Мы взрослые люди и выходит, что мы их обманываем. Там дети, которые стоят и ждут своего выступления, — они тоже заслужили. А наши не заслужили даже выйти получить дипломы.

- Меня зовут Инесса, мы приехали из Приморского края, — представилась руководительница одного из коллективов. — Мы летели 9 тысяч километров. Мы заплатили бешеные деньги за билеты. Моя руководитель боится смотреть детям в глаза — они все сидят с поникшими головами. Что мы увидели — беспредел. Ни одного организатора. Почему это невозможно в России, в Кремле? Я предлагаю, чтобы нам оплатили билеты, вернули деньги за это “шоу”!

Малахов начал переживать, что он ассоциируется теперь с этим обманом:

- Я готов устроить фотосессию, провести творческий вечер. У меня в гримерке лежит 10 апельсинов, которые я могу раздать.

И вот режиссер действа Андрей Томский, вышел на сцену и призвал всех к благоразумию:

- К сожалению, мне надо начинать концерт, у меня по таймингу идет большое количество звезд и участников. Те, кто ждут организаторов, могут выйти в фойе. Организаторы подъедут.

Концерт начался, а дети и их педагоги и родители, сфотографировавшись с Малаховым, продолжили ждать организаторов, чтобы получить, наконец, свои выстраданные дипломы.

В итоге дипломы и кубки раздали родителям и сопровождающим детей в фойе ГКД. Причем организаторы заявили, что награждение изначально было заявлено на конец концерта. Вот только в официальной группе фестиваля черным по белому написано, что награждение пройдет с 16:30 до 18:30