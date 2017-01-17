В Кремле - скандал с шоу Андрея Малахова

 (1)
Бублик
вторник, 17 января 2017 г. 13:34
В пятницу, 13 января, в Государственном Кремлевском дворце произошла довольно дикая история. Во время финала детского конкурса под названием “Кубок Арт Премиум”, в котором принимали участие талантливые дети со всей России, случился скандал. Несколько десятков родителей собрались в центре зала и начали скандировать: “Позор!”. Мероприятие оказалось под угрозой срыва, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Как выяснилось, те, кто не прошел в финал, должны были еще в четыре часа дня получить свои дипломы. Но по каким-то причинам награждение организаторы отменили. Дети сидели несколько часов (до 19:00, когда должен был начаться гала-вечер) без еды и воды, кто-то даже упал в обморок, несколько раз пришлось вызывать врачей. А организаторы просто перестали выходить на связь. И ситуацию почему-то надо было решать Андрею Малахову. Ведущий спустился в зал общаться с разъяренными матерями и отцами.

- Я знаю, что вы все с раннего утра здесь, что некоторым вызвали “скорую помощь”. Но вы поверьте, что мы находимся в такой же ситуации. Меня пригласили, как и вас. Сказали, что приедут талантливые дети со всей страны и будет шанс познакомиться. Сегодня у вас по прежнему существует уникальный шанс оказаться на сцене Кремля…

После этих слов в зале поднялся шум, и Андрею пришлось дать слово одной из пострадавших, учительнице Галине Юриной.

- Изначально говорилось о том, что сюда, в 16 часов приедут детки, которые не прошли в гала-концерт, и состоится церемония награждения. Но мы кулуарно выяснили, что награждения никакого не будет, — объясняла Малахову Юрина. — Потом, по поводу билетов сюда. Это же приглашения, правда? За них обычно денег не платят, но с нас взяли по 2500 рублей. Многие дети приехали сюда бесплатно — это правда. Но организации нет никакой, идет как будто выжимание денег из детей.

Еще одна мама чуть не плакала:

- Вот как мы сейчас будем объяснять нашим детям, которые работали без выходных? У нас мороз 40 градусов, они все это время репетировали. И мы должны им объяснить, что их не наградят “потому что”? На гала-концерт мы изначально не могли попасть, потому что участие в нем было расписано за месяц. А мы в духоте, голодные, в духоте выступали на конкурсе. Они боролись, чтобы их оценили. Они с Севера приехали, чтобы вместе выступили на одной сцене с Малаховым, Киркоровым… Мы взрослые люди и выходит, что мы их обманываем. Там дети, которые стоят и ждут своего выступления, — они тоже заслужили. А наши не заслужили даже выйти получить дипломы.

- Меня зовут Инесса, мы приехали из Приморского края, — представилась руководительница одного из коллективов. — Мы летели 9 тысяч километров. Мы заплатили бешеные деньги за билеты. Моя руководитель боится смотреть детям в глаза — они все сидят с поникшими головами. Что мы увидели — беспредел. Ни одного организатора. Почему это невозможно в России, в Кремле? Я предлагаю, чтобы нам оплатили билеты, вернули деньги за это “шоу”!

Малахов начал переживать, что он ассоциируется теперь с этим обманом:

- Я готов устроить фотосессию, провести творческий вечер. У меня в гримерке лежит 10 апельсинов, которые я могу раздать.

И вот режиссер действа Андрей Томский, вышел на сцену и призвал всех к благоразумию:

- К сожалению, мне надо начинать концерт, у меня по таймингу идет большое количество звезд и участников. Те, кто ждут организаторов, могут выйти в фойе. Организаторы подъедут.

Концерт начался, а дети и их педагоги и родители, сфотографировавшись с Малаховым, продолжили ждать организаторов, чтобы получить, наконец, свои выстраданные дипломы.

В итоге дипломы и кубки раздали родителям и сопровождающим детей в фойе ГКД. Причем организаторы заявили, что награждение изначально было заявлено на конец концерта. Вот только в официальной группе фестиваля черным по белому написано, что награждение пройдет с 16:30 до 18:30

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Тимати обвиняют в плагиате лауреаты "Грэмми": это вопиющий случай

Timati
По оценке эксперта, декорации, сценография и логотип рэпера — калька творчества американской индастриал-группы Nine Inch Nails.

42-летняя певица Натали станет мамой в третий раз

42-летняя певица Натали станет мамой в третий раз
Исполнительница хита “О Боже, какой мужчина” находится на шестом месяце беременности.

Совладелец “Домодедово” заказал на свадьбу внучки Элтона Джона и Мэрайю Кэри (7)

Совладелец “Домодедово” заказал на свадьбу внучки Элтона Джона и Мэрайю Кэри
Сэр Элтон Джон, певица Мэрайя Кэри и голливудский актер Антонио Бандерас стали гвоздями программы на свадьбе 19-летней Ирины Коган — внучки российского миллиардера Валерия Когана, одного из хозяев аэропорта Домодедово. Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником юной Ирины стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

В Кремле - скандал с шоу Андрея Малахова (1)

В Кремле - скандал с шоу Андрея Малахова
В пятницу, 13 января, в Государственном Кремлевском дворце произошла довольно дикая история. Во время финала детского конкурса под названием “Кубок Арт Премиум”, в котором принимали участие талантливые дети со всей России, случился скандал. Несколько десятков родителей собрались в центре зала и начали скандировать: “Позор!”. Мероприятие оказалось под угрозой срыва, пишет “Комсомольская правда”.

Нагиев рассказал о детской травме

Нагиев рассказал о детской травме
Сын знаменитого телеведущего и актера Дмитрия Нагиева Кирилл дал откровенное интервью о личной жизни. Отпрыск звезды сериала "Физрук" признался, что очень тяжело пережил развод своих родителей.
Facebook друзья
Rambler's Top100