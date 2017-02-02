В "Кайрате" опровергли сообщение о рождении у Аршавина четвертого ребенка

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Вести.Ru
четверг, 2 февраля 2017 г. 12:32
На официальном сайте футбольного клуба "Кайрат" (Казахстан) опровергли появившуюся ранее информацию о том, что у игрока этой команды Андрея Аршавина родился ребенок. Ранее сообщалось, что его первая официальная жена Алиса Казьмина родила сына 31 января.
Andrejus Aršavinas
© AFP/Scanpix

Ранее мать спортсмена странной фразой прокомментировала эту информацию. "Поздравьте того, кто эту новость сообщил, а меня не надо", — сказала она.

Вероятно, друзья футболиста, от которых разошлась эта новость, поторопились.

У Аршавина уже есть три родных ребенка от Юлии Барановской, с которой он официально отношения не регистрировал.

Вести.Ru
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