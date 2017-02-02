В "Кайрате" опровергли сообщение о рождении у Аршавина четвертого ребенка

На официальном сайте футбольного клуба "Кайрат" (Казахстан) опровергли появившуюся ранее информацию о том, что у игрока этой команды Андрея Аршавина родился ребенок. Ранее сообщалось, что его первая официальная жена Алиса Казьмина родила сына 31 января.
Ранее мать спортсмена странной фразой прокомментировала эту информацию. "Поздравьте того, кто эту новость сообщил, а меня не надо", — сказала она.
Вероятно, друзья футболиста, от которых разошлась эта новость, поторопились.
У Аршавина уже есть три родных ребенка от Юлии Барановской, с которой он официально отношения не регистрировал.