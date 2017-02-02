В "Кайрате" опровергли сообщение о рождении у Аршавина четвертого ребенка

Ранее мать спортсмена странной фразой прокомментировала эту информацию. "Поздравьте того, кто эту новость сообщил, а меня не надо", — сказала она.

Вероятно, друзья футболиста, от которых разошлась эта новость, поторопились.

У Аршавина уже есть три родных ребенка от Юлии Барановской, с которой он официально отношения не регистрировал.