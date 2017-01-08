В день рождения Дэвида Боуи вышло его новое видео на песню No Plan

NEWSru.com
воскресенье, 8 января 2017 г. 14:40
В день рождения Дэвида Боуи вышел его новый альбом No Plan и видео на эту песню, сообщает NME.
© Reuters/Scanpix

На посмертной записи, помимо заглавной, еще несколько композиций: Killing A Little Time и When I Met You. NME сообщает, что записаны они были примерно в то же время, когда и последний альбом певца - Blackstar. Песни будут включены в саундтрек к мюзиклу "Лазарь" (Lazarus), работу над которым музыкант завершил незадолго до смерти.

Режиссером видео на песню No Plan стал Том Хингстон.

Дэвид Боуи умер 11 января 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени. В считаные часы его последний альбом Blackstar взлетел на первое место в хит-парадах, а через неделю занял первую строчку американского чарта Billboard, достигнув рекордных продаж. Билеты на концерт памяти музыканта, который транслировался на весь мир, были распроданы за два часа, его слава выросла настолько, что власти Лондона решили создать в честь Боуи мемориал. А посвященная Боуи выставка в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в преддверии торгов Sotheby's стала самой посещаемой за всю историю музея.

Дэвид Боуи начал музыкальную карьеру в 1960-х годах, а в 1972 году один из его альбомов "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" попал в число лидеров британского хит-парада. Позднее его альбомы и синглы продавались миллионными тиражами по всему миру. В 2000 году Боуи был признан британским журналом NME самым влиятельным музыкантом столетия и даже занял 29-е место в списке "Ста величайших британцев".

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