В Аргентине проходит свадьба Лионеля Месси

bbcrussian.com
суббота, 1 июля 2017 г. 09:40
В аргентинском городе Росарио в 300 км от столицы проходит свадебная церемония футболиста Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо.
Lionelis Messi ir Antonella Roccuzzo
© Reuters / Scanpix

Аргентинская пресса уже окрестила церемонию свадьбой века.

Всего на празднество в роскошном отеле в родном городе Месси приглашены 260 гостей, в том числе звезды мирового футбола и другие знаменитости.

В то же время, по данным местных СМИ, приглашений не получили Диего Марадона и тренеры, с которыми работал Месси, в том числе Пепе Гвардиола.

Охраняют мероприятие несколько сотен полицейских. 150 журналистов аккредитованы освещать это событие.

Месси и Антонелла Рокуццо познакомились еще детьми. Сейчас у 30-летнего нападающего футбольного клуба "Барселона" и его 29-летней невесты уже двое сыновей.

Лионель Месси считается одним из лучших футболистов современности и является самым титулованным аргентинским игроком в истории.

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В Аргентине проходит свадьба Лионеля Месси

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