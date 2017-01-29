Умерла жена недавно скончавшегося актера Владимира Зельдина

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РБК
воскресенье, 29 января 2017 г. 17:02
Супруга актера Владимира Зельдина Иветта Зельдина скончалась в возрасте 82 лет, сообщила "РИА Новости" ее помощница. Об этом пишет РБК.
© RIA/Scanpix

"Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром дома", — уточнила она.

Иветта Зельдина родилась в 1935 году. В 1964 году она стала третьей женой Владимира Зельдина.

Сам актер умер 31 октября прошлого года на 102-м году жизни. По словам его супруги, за несколько часов до смерти Зельдина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался в реанимационном отделении острых эндотоксикозов.

РБК
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