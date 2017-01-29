Умерла жена недавно скончавшегося актера Владимира Зельдина

"Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром дома", — уточнила она.

Иветта Зельдина родилась в 1935 году. В 1964 году она стала третьей женой Владимира Зельдина.

Сам актер умер 31 октября прошлого года на 102-м году жизни. По словам его супруги, за несколько часов до смерти Зельдина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался в реанимационном отделении острых эндотоксикозов.