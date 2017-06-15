Умерла повлиявшая на творчество The Rolling Stones актриса Анита Палленберг

Итальянская актриса Анита Палленберг скончалась в возрасте 73 лет, сообщает The Telegraph. Причина смерти артистки не уточняется.

Палленберг снималась в таких фильмах, как "Барбарелла", "Диллинджер мертв", "Мистер Одиночество", "Представление", "4:44 Последний день на Земле". Помимо этого, она сыграла в сериале "Красиво жить не запретишь".

Актриса состояла в отношениях с гитаристом The Rolling Stones Брайаном Джонсом в начале 1960-х. В 1967 году, после расставания с музыкантом, она вышла замуж за другого участника группы, Кита Ричардса. В браке у артистов родились трое детей. Пара развелась в 1980 году, после того как оба побороли героиновую зависимость.

Бывший менеджер The Rolling Stones Джо Бергман утверждал, что Палленберг оказала огромное влияние на несколько альбомов группы.

В начале 2000-х артистка занялась дизайном одежды.