Умерла главный редактор итальянского Vogue

Она впервые впустила в итальянский Vogue, который до этого поддерживал только своих модельеров, иностранный кутюр. На свою первую обложку она поместила фотографию Ива Сен-Лорана со словами: «Я не поддерживаю идею того, что кутюр может быть только итальянским».

Под ее редакцией журнал стал одним из самых авангардных и провокационных изданий в семействе Condé Nast. В 2011 году Франка выпустила номер, посвященный красоте темнокожих женщин — в Великобритании и США журнал раскупили за три дня, и издательство было вынуждено допечатать 60 000 копий. Она посвятила целый номер Vogue женщинам с формами — на страницах журнала plus-size модели потягивали шампанское в Chanel, Dior и Givenchy. Она открыто выступала против излишней худобы моделей, боролась с анорексией.

Франка Соццани была одним из основателей некоммерческого фонда Child Priority, созданного Condé Nast и занимающегося поддержкой талантливых молодых людей, написала несколько книг, посвященных моде. Достижения Франки были не раз отмечены мировым сообществом: за работу по продвижению итальянской моды она получила премию La Lupa, L’Ambrogino d’Oro – за вклад в развитие Милана как одной из главных мировых столиц, Montblanc de La Culture – за покровительство, которое она оказывает искусству всех форматов. Франка регулярно курировала выставки и поддерживала молодых художников и фотографов.

«Это самая грустная новость из всех, что мне когда-либо приходилось сообщать, — говорит в официальном письме Джонатан Ньюхаус, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Condé Nast International. — Франка Соццани, которая была главным редактором итальянского Vogue на протяжении 28 лет, скончалась сегодня в Милане после тяжелой болезни. Это невосполнимая потеря для Vogue и для моды, для многих во всем мире, для тех, чьих жизней она коснулась — читателей, фотографов, журналистов, дизайнеров и коллег, а также для тех, кого она встречала во время своей миссии в ООН.

Франка Соццани была одним из самых великих главных редакторов, которые стояли во главе журнала. Безусловно, она была самой талантливой, влиятельной и важной личностью в Condé Nast International. Она сделала итальянский Vogue значимым и мощным голосом в мире моды и фотографии, публикуя на его страницах революционные снимки и статьи. Так она вывела Vogue за рамки традиционной модели модного журнала, что вызывало немало споров и дискуссий. Легендарные модные фотографы видели во Франке творческого лидера, который даст им свободу творчества и предоставит возможность сделать свои лучшие кадры — и так и было, месяц за месяцем. Те, кому посчастливилось знать Франку и работать с ней, уважали ее и восхищались ею. Она требовала высочайшего уровня исполнения от тех, кто ее окружал, и они соответствовали. Как и все великие редакторы, она чувствовала ситуацию на рынке и ее хватка позволила ей вывести Vogue на самый высокий уровень. Как редактор она была целенаправленной, требовательной, открытой идеям и экспериментам и невероятно строгой, особенно по отношению к себе. Франка никогда не переставала подталкивать контрибьютеров и окружавших ее людей делать больше и лучше. Как человек она была честной, смешной и доброй, скромной, с чувством юмора.

В то время как ее профессиональная жизнь была сосредоточена на итальянском Vogue и L'Uomo Vogue, она также была редакционным директором Condé Nast Italy с 1994 года. В последние годы она была и послом моды ООН — благодаря этой глобальной миссии Франка поддерживала моду в Африке, Азии и регионах, которые находятся за чертой привычных модных площадок. В качестве посла ООН она также боролась с голодом в бедных странах и помогала привлечь внимание к проблеме, в том числе и собрать средства. Она делала это самоотверженно, не жалея сил.

Я лично удостоился великой чести работать с Франкой с 1989 года, и это было сотрудничество, которое преобразило мою профессиональную жизнь. Я любил ее и восхищался ею, и я буду ужасно по ней скучать. Мир моды скорбит. Мои мысли и молитвы с ее сыном Франческо, сестрой Карлой, племянницей Сарой и со всеми, кто ее знал. Наши сердца разбиты».