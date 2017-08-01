Умерла актриса Жанна Моро, звезда французской "новой волны"

bbcrussian.com
вторник, 1 августа 2017 г. 12:37
Актриса Жанна Моро, одна из величайших звезд французского кино, была найдена мертвой в своей квартире в Париже. Актрисе было 89 лет.
Jeanne Moreau
© Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Моро "олицетворяла собой кино" и была "новатором, бунтующим против установленного порядка". Наибольшую известность ей принесла роль в фильме "Жюль и Джим" Франсуа Трюффо 1962 года. Она и сама считала эту работу лучшей в своей карьере.

Жанна Моро родилась 23 января 1928 года в Париже, в семье управляющего пивоварней Анатоля-Дезире Моро и танцовщицы Кэтрин Моро. Карьера Моро началась весьма рано - ей не было и 20 лет, когда ее зачислили в труппу театра Комеди Франсез в 1947 году. Однако театр быстро надоел ей, и она несколько лет снималась в малобюджетном кино.

С самого начала критики не прочили Моро больших успехов, так как, по их мнению, она не отличалась примечательной внешностью по сравнению с популярными актрисами того времени - Бриджит Бардо и Катрин Денев.

В конце 1950-х она снялась в двух фильмах режиссера Луи Маля - "Лифт на эшафот" и "Любовники", которые сразу принесли ей славу. После этого на актрису посыпались предложения от самых именитых режиссеров. Она снялась в фильме "Ночь" Микеланджело Антониони вместе с Марчелло Мастроянни, а также в "Дневнике горничной" Луиса Бунюэля.

"Мне повезло - я притягивала замечательных людей. Они увлекались мною. Я для них была чем-то вроде благодатной влаги, способствовавшей всходам. Им импонировало то, что я безраздельно отдавалась в их власть и не умела отвлекаться между дублями", - говорила актриса о своей работе с лучшими режиссерами того времени.

За фильм "Семь дней, семь ночей" с Жаном-Полем Бельмондо в 1960 году она получила приз Каннского кинофестиваля. Моро работала с Орсоном Уэллсом и Бриджит Бардо в фильме "Вива Мария!" 1967 года. У Уэллса она также снялась в "Процессе", "Полуночных колоколах" и "Вечной истории".

О собственной работе Моро говорила так: "Чтобы выразить эмоции, их надо черпать в самой жизни. Я не репетирую до изнеможения, не стараюсь заранее проникнуть в роль, я просто ее обсуждаю с режиссером и начинаю играть". Ее сотрудничество с Франсуа Трюффо было долгим, и в результате появился один из лучших фильмов "новой волны" - "Жюль и Джим", а также триллер "Невеста была в черном".

В свои фильмы звезду "новой волны" звали и современные режисееры: так, например, она снялась у Люка Бессона в "Её звали Никита" в 1990 году и у Франсуа Озона в фильме "Время прощания" в 2005 году. За всю жизнь актриса сыграла в 142 фильмах. Она никогда не считала себя красивой и говорила, что "физическая красота - это немилость".

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