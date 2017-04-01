Умер поэт Евгений Евтушенко

 (64)
NEWSru.com
суббота, 1 апреля 2017 г. 11:20
Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил сегодня друг поэта Михаил Моргулис. Накануне Евтушенко госпитализировали в тяжелом состоянии.
© RIA/Scanpix

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", - сообщил Моргулис.

Евтушенко просил похоронить себя в подмосковном Переделкино рядом с Борисом Пастернаком, а также не отменять концерты, которые планировалось посвятить его юбилею. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер юбилейного фестиваля Сергей Винников.

Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана. Также местом основных юбилейных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы: Концертный зал имени П.И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории и Государственный Кремлевский дворец.

Летом 2015 года в Москве врачи Центрального клинического военного госпиталя имени П.В. Мандрыка провели успешную операцию на сердце Евтушенко. Для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор.

Евгений Евтушенко - известный поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер. Родился в 1933 году в Иркутской области. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году.

В общей сложности опубликовано более 150 книг, написанных Евгением Евтушенко. Среди самых известных его творений - поэмы "Братская ГЭС", "Мама и нейтронная бомба", сборник стихов "Граждане, послушайте меня". Он также является автором публицистических произведений, мемуарной прозы. Евтушенко выпустил антологию русской поэзии "Поэт в России больше, чем поэт".

С 1991 года Евгений Евтушенко постоянно жил в США, где преподавал в Университете Талсы, выступал с лекциями о русской поэзии и европейском кино в других американских учебных заведениях.

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