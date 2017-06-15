Умер легендарный актер Алексей Баталов

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NEWSru.com
четверг, 15 июня 2017 г. 09:42
В Москве в четверг, 15 июня, в возрасте 88 лет скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Актер умер в одной из московских больниц. Об этом газете "Комсомольская правда" сообщил близкий друг артиста Владимир Иванов.
© RIA / Scanpix

В январе Баталов сломал шейку бедра, а в феврале ему сделали операцию. С тех пор актер не покидал больницу в течение почти пяти месяцев. Накануне, 14 июня, к нему в палату приходил священник, который причастил Баталова.

Как рассказал "КП" Владимир Иванов, Алексей Баталов умер тихо во сне. Вечером лег спать, а утром не проснулся.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года в городе Владимире. В 14 лет он впервые вышел на сцену в городе Бугульме, где в эвакуации его мать создала свой театр, а через год дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама "Зоя".

Он снялся более чем в 40 картинах; только у Хейфица Баталов снялся в пяти картинах: "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья".

В качестве режиссера-постановщика Алексей Баталов снял три фильма. Им были экранизированы: "Шинель" по Николаю Гоголю, "Три толстяка" по Юрию Олеше совместно с Шапиро, "Игрок" по Федору Достоевскому.

Особое место занимает в творчестве Алексея Баталова работа на радио. Среди его радиопостановок: "Казаки" Льва Толстого, "Белые ночи" Федора Достоевского, "Поединок" Александра Куприна, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира.

В 1975 году Баталов стал преподавателем Всероссийского Государственного института кинематографии. С 1980 года - профессор ВГИКа. В 1963 году за художественный фильм "9 дней одного года" Баталов был награжден Государственной премией РСФСР. Премия Ленинского Комсомола за создание образов молодого человека в фильмах "Дорогой мой человек", "9 дней одного года", "Летят журавли" и других была присуждена актеру в 1967 году. Премия братьев Васильевых - в 1968 году. В 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР.

В 1979 году ему присвоено звание Герой Социалистического труда, в 1981-м - Государственная премия СССР за фильм "Москва слезам не верит". Алексей Баталов награжден двумя орденами Ленина, Славянским орденом культуры "Кирилла и Мефодия". Лауреат премии "Юнона" - в 1997 году, премии "Кинотавр" в номинации "Премии за творческую карьеру" за 1997 год.

В 2002 году Баталов был удостоен главной кинонаграды страны "Ника" в номинации "Честь и достоинство". В 2008 году он стал первым обладателем приза "Признание поколения", присужденном ему на кинофестивале ВГИКа.

Умер легендарный актер Алексей Баталов
© RIA / Scanpix
Умер легендарный актер Алексей Баталов
© RIA / Scanpix
Умер легендарный актер Алексей Баталов
© RIA/Scanpix
Умер легендарный актер Алексей Баталов
© RIA / Scanpix
Умер легендарный актер Алексей Баталов
© RIA/Scanpix
NEWSru.com
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