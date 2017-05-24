Умер известный режиссер и внук Сталина Алексадр Бурдонский

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среда, 24 мая 2017 г. 16:03
Журналисты сообщают о том, что на 76-м году жизни умер внук Иосифа Сталина, известный театральный режиссер Александр Бурдонский. Об этом журналистам сообщили представители Центрального академического театра Российского армии, где трудился деятель культуры. По словам коллег мужчины, он страдал из-за проблем с сердцем. “Сегодня ночью Александр Васильевич скончался”, — поведали они корреспондентам, пишет Starhit.

Дату церемонии прощания с мужчиной объявят позднее. Панихида пройдет в театре Российской армии.

По поводу ухода из жизни Александра Бурдонского также высказался актер Станислав Садальский. Мужчина дружил с известным режиссером еще со времен учебы в ГИТИСе. По словам артиста, он испытывал нехорошее предчувствие. В декабре прошлого года скончался Евгений Джугашвили, наследник старшего сына Сталина Якова. “Я тогда дернулся”, — поведал Садальский. Однак позднее он выяснил, что умер не его сокурсник. “Но тревога осталась”, — добавил звезда театра.

Садальский также поделился воспоминаниями о Бурдонском. По мнению актера, фамилия Сталин накладывает на своего обладателя “нелегкое бремя”.
“Саше с детства пришлось испытать все “радости” такого родства, хотя со знаменитым дедом он встретился один единственный раз, в двенадцатилетнем возрасте, да и то, на похоронах последнего… В 13 лет он принципиально взял фамилию матери (многие родственники Галины Бурдонской погибли в сталинских лагерях). Удивительный, талантливый, один из самых интеллигентных людей за мою жизнь… Есть такое понятие, как “уходящая натура”. С потерей таких людей, как Александр Бурдонский, понимаешь это буквально. Уходят достоинство, преданность, порядочность, интеллигентность”, — поделился артист.

По словам Садальского, его друга звали в МХАТ, но Бурдонский “преданно служил своему театру”. Кроме того, режиссеру неоднократно предлагали сыграть Иосифа Сталина в кино, но он отказывался и говорил, что его дед был “тираном”. “Когда Сталин умер, мне было ужасно стыдно, что все вокруг рыдают, а я нет. Я сидел возле гроба и видел толпы рыдающих людей. Я скорее был этим испуган, даже потрясен. А что хорошего я мог к нему питать? За что благодарить? За искалеченное детство, которое у меня было? Никому не желаю такого. Быть внуком Сталина — тяжкий крест”, — говорил Александр Васильевич своему другу.

Представители театра Российской армии сообщили “Интерфаксу”, что перед смертью Бурдонский долгое время находился в госпитале.

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