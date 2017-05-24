Умер известный режиссер и внук Сталина Алексадр Бурдонский

Дату церемонии прощания с мужчиной объявят позднее. Панихида пройдет в театре Российской армии.

По поводу ухода из жизни Александра Бурдонского также высказался актер Станислав Садальский. Мужчина дружил с известным режиссером еще со времен учебы в ГИТИСе. По словам артиста, он испытывал нехорошее предчувствие. В декабре прошлого года скончался Евгений Джугашвили, наследник старшего сына Сталина Якова. “Я тогда дернулся”, — поведал Садальский. Однак позднее он выяснил, что умер не его сокурсник. “Но тревога осталась”, — добавил звезда театра.

Садальский также поделился воспоминаниями о Бурдонском. По мнению актера, фамилия Сталин накладывает на своего обладателя “нелегкое бремя”.

“Саше с детства пришлось испытать все “радости” такого родства, хотя со знаменитым дедом он встретился один единственный раз, в двенадцатилетнем возрасте, да и то, на похоронах последнего… В 13 лет он принципиально взял фамилию матери (многие родственники Галины Бурдонской погибли в сталинских лагерях). Удивительный, талантливый, один из самых интеллигентных людей за мою жизнь… Есть такое понятие, как “уходящая натура”. С потерей таких людей, как Александр Бурдонский, понимаешь это буквально. Уходят достоинство, преданность, порядочность, интеллигентность”, — поделился артист.

A post shared by Станислав Садальский (@stassadal) on May 23, 2017 at 6:51pm PDT



По словам Садальского, его друга звали в МХАТ, но Бурдонский “преданно служил своему театру”. Кроме того, режиссеру неоднократно предлагали сыграть Иосифа Сталина в кино, но он отказывался и говорил, что его дед был “тираном”. “Когда Сталин умер, мне было ужасно стыдно, что все вокруг рыдают, а я нет. Я сидел возле гроба и видел толпы рыдающих людей. Я скорее был этим испуган, даже потрясен. А что хорошего я мог к нему питать? За что благодарить? За искалеченное детство, которое у меня было? Никому не желаю такого. Быть внуком Сталина — тяжкий крест”, — говорил Александр Васильевич своему другу.

Представители театра Российской армии сообщили “Интерфаксу”, что перед смертью Бурдонский долгое время находился в госпитале.