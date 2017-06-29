Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве на 48-м году жизни.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщила его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол в Instagram.

«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни», — написала она.

Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Яковлева пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Причины заболевания не уточнялись.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.











