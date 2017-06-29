Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев

Об этом в четверг, 29 июня, сообщила его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол в Instagram.
«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни», — написала она.
Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Яковлева пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Причины заболевания не уточнялись.
Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.
Обсудили в эфире всё - и музыку, и силиконовую грудь... 🙈😂👍🏻 #GPRepost,#reposter,#notetag @yakovlevsinger via @GPRepostApp ======> @yakovlevsinger:Друзья! Запись эфира #ВКонтактеLIVE на @russian_musicbox с нашими гостями - группой @gorod_312 пластическим хирургом Александром Дудником @beautydoctorru уже доступна на моем #YouTube-канале! Благодарим за предновогодние подарки гостям и зрителям программы: сеть спортивных магазинов ultrasport.ru и интернет-магазин @elochki.s.igolochki "Елочки с иголочки"! До встречи в эфире теперь уже в новом 2017-м году! 🎄📺🎄 #олегяковлев #сашакуцевол #александракуцевол #яковлевкуцевол #яковлевкуцеволшоу #прямойэфир #online #live #ведущие #музыка #music #гостиэфира #гости #город312 #александрдудник #ая #sashakutsevol #olegyakovlev
Ты моя мания! ⚡️ До премьеры клипа Олега Яковлева @yakovlevsinger "Мания" осталось меньше недели! 😉🎥 https://www.youtube.com/watch?v=wz6z_sLK7dI #олегяковлев #мания #песнямания #тымоямания #премьера #клип #тизер #скоро #comingsoon #татьянакарматкова #movie #new #катясанникова #маньяк #olegyakovlev #сашакуцевол #александракуцевол #sashakutsevol @fabric13ru @othersk @tati.fart