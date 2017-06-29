Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев

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Lenta.ru
четверг, 29 июня 2017 г. 09:21
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в Москве на 48-м году жизни.
© Instagram

Об этом в четверг, 29 июня, сообщила его гражданская жена и продюсер Александра Куцевол в Instagram.

«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни», — написала она.

Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации, он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Яковлева пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Причины заболевания не уточнялись.

Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. В 2013-м певец ушел из коллектива ради сольной карьеры. Выпустил синглы «Позвонишь мне после трех шампанского» и «Танцуй закрытыми глазами», а также клипы на них.

Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой. #олегяковлев #моялюбовь #прощай

A post shared by Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) on Jun 28, 2017 at 10:22pm PDT


Обсудили в эфире всё - и музыку, и силиконовую грудь... 🙈😂👍🏻 #GPRepost,#reposter,#notetag @yakovlevsinger via @GPRepostApp ======> @yakovlevsinger:Друзья! Запись эфира #ВКонтактеLIVE на @russian_musicbox с нашими гостями - группой @gorod_312 пластическим хирургом Александром Дудником @beautydoctorru уже доступна на моем #YouTube-канале! Благодарим за предновогодние подарки гостям и зрителям программы: сеть спортивных магазинов ultrasport.ru и интернет-магазин @elochki.s.igolochki "Елочки с иголочки"! До встречи в эфире теперь уже в новом 2017-м году! 🎄📺🎄 #олегяковлев #сашакуцевол #александракуцевол #яковлевкуцевол #яковлевкуцеволшоу #прямойэфир #online #live #ведущие #музыка #music #гостиэфира #гости #город312 #александрдудник #ая #sashakutsevol #olegyakovlev

A post shared by Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) on Dec 26, 2016 at 4:42am PST



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