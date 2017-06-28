Умер актер из "Девушки с татуировкой дракона"

Lenta.ru
среда, 28 июня 2017 г. 10:48
Шведский актер Микаэль Нюквист умер на 57-м году жизни от рака легких, сообщает Aftonbladet.
Michaelis Nyqvistas
© Vida Press

Как пишет издание, Нюквист умер во вторник в окружении своей семьи. От рака легких он страдал в течение года.

Актер родился в 1960 году в Стокгольме. В кино он дебютировал в 1982 году небольшой ролью в телевизионном фильме "Kamraterna". Известность Нюквист обрел в 2009 году благодаря трилогии "Миллениум". В фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" он снимался вместе с Нуми Рапас.

В последние годы он снимался в картинах "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011), "Колония Дигнидад" (2015), "Искусственный интеллект. Доступ неограничен" (2016). Всего в послужном списке Микаэля Нюквиста более 70 фильмов и сериалов.

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