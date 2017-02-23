Умер актер Алексей Петренко

 (12)
Gazeta.ru
четверг, 23 февраля 2017 г. 08:32
На 79-м году жизни скончался Алексей Петренко — выдающийся советский и российский актер, лауреат Государственной премии.
© AFP/Scanpix

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Алексей Петренко скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Удел великих актеров – быть для каждого зрителя своим, личным, с собственной фильмографией и списком ролей в театре. Для среднестастического зрителя среднего возраста, заставшего советский и российский кинопрокат, он может выглядеть так: партнер Владимира Высоцкого в "Сказе о том, как царь Петр арапа женил", блестящая роль купца Мокия Кнурова в бессмертном "Жестоком романсе" Эльдара Рязанова, острохарактерная роль вороватого рабочего по кличке Голиаф в умилительно-советской короткометражке "Давыдов и Голиаф",

Карл I в "Мушкетерах. Двадцать лет спустя" — а потом "Сибирский цирюльник" Михалкова, заглавная роль в "Коллекционере" Грымова и Дед в "Похороните меня за плинтусом" Сергея Снежкина.

Но это лишь малая и наиболее популярная часть его фильмографии. А ведь были и театральные работы – на которые ходили в основном театралы, а публика более широкая лишь цокала языком, читая рецензии: "Серсо" Анатолия Васильева на Таганке, Фирс в "Вишневом саде" у Эймунтаса Някрошюса.

Его органика (а может, и фигура) досталась ему от тех профессий, которыми он занимался до того, как поступил в Харьковский театральный институт – он был матросом, слесарем и молотобойцем. Но сам больше всех любил кузнецов, с которыми работал до поступления – говорил, что те дали ему едва ли не больше, чем театральная школа; поминал гоголевские "Вечера на хуторе близ Диканьки", говоря, что подобно Вакуле, лишь кузнецам под силу одолеть чертей. То есть типаж "рабочей косточки" он ее играл - он ею был.

А поступил не сразу – одалживая год за годом деньги на дорогу у родителей, он год за годом проваливался, пока не был замечен Тимофеем Ольховским. Закончив курс Ивана Марьяненко, работал в украинских театрах – в Запорожье, Мариуполе и Донецке. И лишь в 1964 году был приглашен Игорем Владимировым в театр Ленсовета. Потом перебрался в Москву, где работал при Анатолее Эфросе в Театре на Малой Бронной, а затем перешел в "Школу современной пьесы", ставшей с его приходом настоящим цветником характерных заслуженных и народных артистов.

Есть у Петренко один сквозной персонаж, которого ему пришлось играть всю жизнь – Сталин. Он играл его в "Пирах Валтасара…" Юрия Кары по Фазилю Искандеру и в перестроечном "Кооперативе Политбюро", в трехсерийной "Смерти Таирова" Бориса Бланка, а уже в современную нам эпоху – в "Второй мировой войне: за закрытыми дверями" для телеканала Би-Би-Си и в телевизионно-популярном "Вольфе Мессинге" для телеканала "Россия". Одна из немногих ролей, требовавших от него превращений внешности – ну, хотя бы приклеивания усов и парика, — она своей востребованностью свидетельствовала: никто не сыграл бы вождя страшнее и сильнее. Можно предположить, что реальный Сталин был куда невзрачнее.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Дэвид Боуи посмертно получил премию Brit Awards за лучший альбом

Дэвид Боуи посмертно получил премию Brit Awards за лучший альбом
Британскому музыканту Дэвиду Боуи посмертно присудили премию Brit Awards в номинации "Альбом года" за пластинку "Blackstar". Об этом сообщает Reuters.

ФОТО: Дочь Майкла Джексона снялась для обложки модного журнала

Paris Jackson
Пэрис, дочь музыканта Майкла Джексона, приняла участие в фотосессии для обложки журнала о моде CR Fashion Book. Снимок издание опубликовало на своей странице в Instagram.

Умер актер Алексей Петренко (12)

Умер актер Алексей Петренко
На 79-м году жизни скончался Алексей Петренко — выдающийся советский и российский актер, лауреат Государственной премии.

Иосиф Кобзон отрекся от гражданства ДНР (32)

Иосиф Кобзон отрекся от гражданства ДНР
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в очередной раз опроверг сообщения о наличии у него гражданства непризнанной Донецкой народной республики.

Киркоров предложил России отказаться от участия в "Евровидении" в Киеве (32)

Киркоров предложил России отказаться от участия в Евровидении в Киеве
Певец Филипп Киркоров предложил России отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве, сообщает Life.ru.
Facebook друзья
Rambler's Top100