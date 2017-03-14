Уилл Смит прыгнул со 100-метрового водопада в Африке на тарзанке

К ногам актера прикрепили длинный эластичный трос, после чего он прыгнул с моста с небольшой камерой в руках. "Это будет потрясающий кадр", — сказал Смит, раскачиваясь на тросе вверх ногами. Он добавил, что 20 лет мечтал об этом прыжке.

Виктория — это единственный водопад в мире, высота которого превышает 100 метров, а ширина — километр. Он считается одной из главных достопримечательностей Африки.