Уилл Смит прыгнул со 100-метрового водопада в Африке на тарзанке

Lenta.ru
вторник, 14 марта 2017 г. 09:17
Американский актер Уилл Смит занялся банджи-джампингом на водопаде Виктория, находящемся в Африке, на границе Замбии и Зимбабве, сообщает издание TMZ.
Willas Smithas
© Vida Press

К ногам актера прикрепили длинный эластичный трос, после чего он прыгнул с моста с небольшой камерой в руках. "Это будет потрясающий кадр", — сказал Смит, раскачиваясь на тросе вверх ногами. Он добавил, что 20 лет мечтал об этом прыжке.

Виктория — это единственный водопад в мире, высота которого превышает 100 метров, а ширина — километр. Он считается одной из главных достопримечательностей Африки.

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