Участник телепроекта “Дом-2”: продюссер делал с Бузовой все, что ему вздумается

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Дни.ру
среда, 17 мая 2017 г. 13:04
Участник скандального телепроекта называет Ольгу не иначе как готовой на все шестеркой. Мол, лишь бы деньги платили. Хотя, возможно, он все придумал.
© Instagram

Один из героев реалии-шоу “Дом-2” Алессадро Матераццо рассказал об истинном отношении участников проекта к его знаменитой ведущей Ольге Бузовой. “Когда ее сделали ведущей, все возмутились, — уверяет Алессандро. — Она же двух слов связать не способна”.

У Матераццо этому феномену есть свое объяснение: “Она была и остается шестеркой продюсера “Дома-2” Алексея Михайловского. Тот делал с ней все, что ему вздумается. Мог схватить при людях за любое место. Михайловский никогда не скрывал своего отношения к Бузовой: “Она моя и только моя!” Чуть ли не собственной вещью Ольгу называл. Может, он с ней периодически и спит, кто знает… Слухи такие ходили давно”.

“Бузова готова на все и с любым. Лишь бы деньги платили. Вот Рома Третьяков неоднократно ныл, что Оля его не любит, а использует деньги и тянет. Но если ты с ней мутишь, сам становишься звездой”, — цитирует Матераццо “Экспресс-газета”.

Насколько справедливы обвинения участника “Дома-2”, судить сложно. Возможно, он попросту клевещет. Ведь названный им продюсер “Дома-2” Михайловский уже пять лет женат на бывшей участнице шоу Наталье Варвиновой. А та, в свою очередь, как говорят, до Михайловского имела связь с шеф-редактором проекта. Словом, “Все смешалось в доме Облонских”, как писал классик…

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