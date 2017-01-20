У звезды “ВИА Гры” отказали ноги

Так, Грановская призналась Лере Кудрявцевой, что в юности медики поставили ей страшный диагноз. Когда будущей певице было 17 лет, ей отказали ноги. Оказалось, Надежда страдала от сильных болей причиной, которых была межпозвоночная грыжа. И, несмотря на страдания, Грановская отказалась от операции уверенная, что справится сама.

Кроме того, Грановская рассказала, что несмотря на то, что давно счастливо замужем и мама трех детей, ей по-прежнему поступают неприличные предложения от богатых поклонников:

“До сих пор поступают звонки от мужчин. Хотят встретиться за деньги”.

Спросила Лера Кудрявцева и каков размер груди у Надежды, и тут уже услышала в ответ смех.

“О, Боже!..“ — вздохнула Грановская, которой, по всей видимости, этот вопрос уже изрядно надоел.

Надо отметить, что программа “Секрет на миллион” уже приобрела славу очень откровенной программы. В эфире у Леры Кудрявцевой уже побывали экс-коллега Грановской Анна Седокова, актриса Елена Проклова, Лайма Вайкуле, Наташа Королева и Любовь Успенская.

Кстати, одна королева шансона набралась смелости и ответила на вопрос на миллион. Как призналась Успенская, когда ей было 16 лет, она сделала аборт.