У Вячеслава Манучарова родился сын

Dni.ru
вторник, 3 января 2017 г. 15:37
Телеведущий Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом. Артист сообщил о рождении сына.
© Instagram.com nuotr.

"У меня родился сын", – коротко сообщил он в Instagram под фотографией ножек младенца. Никаких подробностей Манучаров не сообщает.

В настоящий момент счастливый многодетный отец принимает поздравления с прибавлением в семье, но не отвечает в блоге на многочисленные вопросы о весе и росте новорожденного. Одной из первых теплые пожелания оставила Ольга Орлова. К ней присоединились Валерия, Анна Шульгина, Ирина Клявер и многие другие знакомые артиста, для кого новость о рождении его сына стала приятным сюрпризом.

Стоит отметить, что у Манучарова это первый сын. Он воспитывает дочек Арину и Нину.

Ранее телеведущий признавался, что намерен собрать всю свою большую семью в загородном доме. "Будем праздновать целую неделю! А поскольку мои друзья для меня как члены семьи, двери моей дачи для них всегда открыты. Думаю, что кто-то из них заглянет к нам в гости в зимние каникулы", – отмечал артист.

#уменяродилсясын 🙏🏻👶🏻🙏🏻

A photo posted by Вячеслав Манучаров (@manucharov) on Jan 1, 2017 at 12:52pm PST


Dni.ru
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