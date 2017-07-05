У популярного в 1990-х певца Евгения Осина отнялись ноги

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Lenta.ru
среда, 5 июля 2017 г. 10:54
У российского музыканта Евгения Осина отказали ноги. Об этом он сообщил порталу Starhit.
© Stop kadras

По словам певца, это произошло из-за проблем с позвоночником. "Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо — неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце", — рассказал Осин.

Исполнитель добавил, что ему требуется ударно-волновая терапия, но у него нет денег даже на консультацию. "Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей", — посетовал он.

В мае Осин сообщил в интервью dni.ru, что не может выступать из-за проблем с ногами. "Мне больно стоять, сидеть, а порой и спать. Мое врожденное плоскостопие обострилось, нужно лечить. Я этим и занимаюсь", — рассказал певец.

В апреле сообщалось, что Осин обратился в полицию с заявлением о краже. У музыканта пропали пять мобильных телефонов и деньги после того, как он пригласил трех знакомых на застолье в свою квартиру в Москве.

52-летний Евгений Осин — исполнитель таких песен, как "Плачет девушка в автомате", "Не верю", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица". В конце 1980-х он пел в группе "Дед Мороз", а затем был фронтменом "Браво" после ухода из этой группы Жанны Агузаровой. В 1990-х начал сольную карьеру.

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