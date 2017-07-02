У Киркорова нашлась взрослая "дочь"

В Ростове-на-Дону журналисты отыскали девушку, которая называет себя дочерью Филиппа Киркорова. "Наследница" короля эстрады пыталась выйти на контакт с исполнителем, но звезда не спешит признавать еще одного ребенка.

Дочерью знаменитого артиста называет себя некто Анна Тарасюк, которая уже успела прославиться в Ростове-на-Дону. Девушка взяла себе фамилию Киркорова, руководит работой фан-клуба певца и ведет популярную страничку в социальной сети Instagram.

Анна встретилась со своим "отцом", когда он приехал с концертом в Ростов-на-Дону. Ей удалось пробраться к самой сцене и вручить Киркорову несколько подарков, в частности корону с надписью "Лучшему папе". Певец несколько удивился, но принял аксессуар и даже примерил его во время выступления.

Король эстрады пока не спешит признавать родство, но поделиться фамилией готов. "Она достаточно смелый человек, пошла на то, чтобы изменить как-то судьбу. Ведь, меняя фамилию и имя, меняешь свою жизнь, код, который заложен в моих инициалах, а вот как этот код сработает на другом человеке..." – заявил Киркоров во время записи передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

Анна рассказала, что творчества "отца" помогло ей вернуть голос после четырех месяцев молчания: она перестала говорить из-за смерти бабушки. Первым словом, которое она произнесла, было имя Киркорова.

Напомним, у Филиппа Киркорова двое детей – дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Певец состоял в браке с Аллой Пугачевой в течение девяти лет.