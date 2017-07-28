У Ким Кардашьян и Канье Уэста через полгода будет третий ребенок

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пятница, 28 июля 2017 г. 11:41
Ким Кардашьян и Канье Уэст снова ждут пополнения в семействе. Звездная пара уже воспитывает двоих детей — четырехлетнюю дочку Норт и полуторагодовалого сына Сэйнта, и вот теперь у них снова будет малыш, пишет "Комсомольская правда".
© Vida Press

Правда, родит его не Ким, а суррогатная мать. Звездная пара наняла женщину, готовую выносить их ребенка, за 113 тысяч долларов. И вот теперь издание UsWeekly сообщает волнительную для будущих родителей новость: суррогатная мама сейчас на третьем месяце беременности. Ребенок Ким и Канье появится на свет в январе.

Нанять сурмаму 36-летняя Кардашьян решила из-за осложнений двух прошлых беременностей: после последних родов ей сделали сложную операцию, во время которой модель чуть не умерла. Тем не менее, Ким была готова снова сделать операцию на матке, чтобы родить самой в третий раз. Но врачи категорически запретили ей рисковать здоровьем.

Сообщается, что пара заплатила специальному агентству по подбору подходящих для материнства женщин 70 тысяч долларов. Самой суррогатной маме они выплачивают по четыре с половиной тысячи ежемесячно и еще 45 тысяч — после рождения ребенка.

"Канье всегда хотел, чтобы в их семье было пятеро или шестеро детей, поэтому Ким согласилась на суррогатное материнство", — рассказал источник из окружения пары.

Кардашьян настолько тревожится за здоровье будущего наследника, что запретила суррогатной маме не только курить и употреблять алкоголь, но еще и красить волосы, а так же принимать горячую ванну. И велела не злоупотреблять сексом.

Кардашьян и 39-летний Канье Уэст стали родителями во второй раз в декабре 2015 года. Малыш Сэйнт появился на три недели раньше срока. Ким призналась, что ее роды были долгими и болезненными из-за осложнений. У нее диагнострировали приращение плаценты — когда плацента врастает в ткань стенки матки, это может стать причиной кровотечения после родов. Врачам приходится удалять ее хирургическим путем.

Ким рожала больше двух часов, причем сама, хотя врачи предлагали ей сделать кесарево сечение. Кардашьян рассказала о том, как прошла послеродовая операция. "Они не дают вам никаких обезболивающих препаратов, и позвольте мне сказать вам: это было oчень болезненно. Возможно, даже более болезненно, чем роды. Но я справилась!" — сообщила она.

Ранее в одном из интервью Ким рассказывала, что она уже пережила две операции на матке, чтобы забеременеть повторно. И когда, наконец, это случилось и тест на беременность показал две полоски, врачи предупредили, что это может быть ее последняя беременность.

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