У Филиппа Киркорова умерла младшая сестра

Dni.ru
понедельник, 17 апреля 2017 г. 10:48
Певец считает, что в трагедии виноват его отец, скрывший факт появления девочки на свет. А ее можно было спасти.
© RIA/Scanpix

В эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ Филипп Киркоров признался, что в 2002 году появилась на свет его единокровная сестра Ксения. Однако через две недели она умерла от нераскрывшегося легкого.

"Я очень ругался. Я кричал на отца, ведь в случившемся отчасти была и его вина, – вспомнил Филипп. – Ситуация была непростой, ведь Людмила – жена моего отца Бедроса, – забеременела после 40 лет, когда велика зона риска. А у нас с Аллой были все медицинские связи в Москве, чтобы эту ситуацию разрешить и помочь".

"Мы даже не знали, что Люда и Бедрос ждут ребенка, – продолжил певец. – Они решили этот факт скрыть. Боялись ревности: мол, у нас с Аллой нет ребенка, а у них будет. А я всю жизнь хотел сестру! И сестра Киркорова должна была родиться в Москве, а не где-то там... Сегодня ей бы уже исполнилось 15 лет – взрослый человек, с которым можно было бы говорить на равных".

На похоронах сестры, как и на ее могиле под Великим Новгородом, артист никогда не был. По его словам, это слишком тяжело. Но в церкви Филипп всегда ставит свечку за упокой Ксении и молится о ее душе.

Dni.ru
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