У Елены Прокловой были романы с Мироновым, Янковским и Михаем Волонтиром

Пикантности ситуации придавал тот факт, что в студии присутствовал экс-супруг Прокловой Андрей Тришин, с которым она развелась, но, тем не менее, продолжает жить под одной крышей. Правда, услышав, что речь зашла о романах его бывшей жены, Андрей пожелал выйти из студии и вернулся только в конце ток-шоу. Несмотря на то, что пара официально расторгла брак, Тришин по-прежнему считает, что они с Еленой муж и жена, о чем он заявил перед камерами и зрительным залом.

Передача вышла в эфир под названием “Елена Проклова: у кого я прошу прощения”. Список тех, перед кем Елена Игоревна решила публично покаяться, оказался солидным. Актриса рассказала, что больше всего волнений ей принесли отношения с Олегом Янковским. Во время их романа Проклова забеременела и решила сделать аборт. Янковский под окнами больницы умолял ее передумать, но Проклова была непреклонна. Тогда она была не замужем, но актер был женат. И Елена считала, что не имеет права разрушать семью. Тем более, что она общалась с женой Янковского и даже водила дочку на каток вместе с сыном артиста Филиппом.

- Да, он был женат на прекрасной женщине до конца своих дней. Любовь была большая, — рассказала Елена во время эфира. — Я считаю, что увлечение такой девочкой, как я, хотя оно и было долгим и серьезным, это было всего лишь увлечение. Его супруга знала о нас. Она была мудрой.

Впрочем, историю с Янковским Елена уже озвучивала в интервью одному из телеканалов. А вот ее роман со звездой фильма “Цыган” Михаем Волонтиром оказался для всех полной неожиданностью. Проклова никогда не рассказывала о своих чувствах к молдавскому артисту, с которым она вместе снималась в 1983 году в фильме “Будь счастлива, Юлия!” Съемки проходили в Молдавии, и в разгар работы съемочной группы на площадке неожиданно появилась жена Михая.

- Скандал был неописуемый. Вся гостиница ходила ходуном, — вспоминает Проклова.

Елена также призналась, что нежные чувства связывали ее с Андреем Мироновым (ее партнером по фильму “Будьте моим мужем”) и Олегом Табаковым — в то время, когда они работали в одном театре. А вот Александр Абдулов, с которым актрису упорно сводила молва, не был в числе ее поклонников.

По словам актрисы, только со временем она поняла, что “эффект бумеранга” существует — когда сама оказалась на месте обманутой жены. Андрей изменил ей с молоденькой соседкой, когда у них родилась долгожданная дочь. Пара пережила настоящий семейный кризис и была на грани развода.

- В жизни все взаимосвязано. Любой твой поступок — он к тебе вернется, — подчеркнула Елена.

В финале передачи Борис Корчевников подвел итог: и Олег Янковский, и Михай Волонтир ушли из жизни из-за тяжелой болезни. И рядом с ними до конца их дней были преданные жены, сумевшие простить им все измены.

- Да, преданность всегда в цене, — согласилась Елена Проклова.