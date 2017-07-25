Три известных латвийских парня продемонстрировали свои торсы

Позировал на морском побережье Шкеле не один, а в компании друзей - вместе с баскетболистом Каспаром Камбалой и музыкантом Кристапом Чимбарсом, в свое время известного по шоу "Okartes akadēmija".

Шкеле и Камбала в социальных сетях сообщили, что отдыхали на пляже в Клапкалнциемсе и по полной программе использовали солнечный день. Бывший центровой сборной Латвии Камбала нынешнее межсезонье проводит активно: он дебютировал как актер кино в комедии "Homo Novus".

🐗🐗🐗🙈🙈 A post shared by Armands Skele (@armandsskele22) on Jul 21, 2017 at 9:39am PDT