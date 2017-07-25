Три известных латвийских парня продемонстрировали свои торсы

SHOWTIME!
вторник, 25 июля 2017 г. 16:32
Популярный латвийский баскетболист Армандс Шкеле на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с оголенным торсом, сообщает DELFI Izklaide.
© Instagram

Позировал на морском побережье Шкеле не один, а в компании друзей - вместе с баскетболистом Каспаром Камбалой и музыкантом Кристапом Чимбарсом, в свое время известного по шоу "Okartes akadēmija".

Шкеле и Камбала в социальных сетях сообщили, что отдыхали на пляже в Клапкалнциемсе и по полной программе использовали солнечный день. Бывший центровой сборной Латвии Камбала нынешнее межсезонье проводит активно: он дебютировал как актер кино в комедии "Homo Novus".

🐗🐗🐗🙈🙈

A post shared by Armands Skele (@armandsskele22) on Jul 21, 2017 at 9:39am PDT

Big dogs on the beach... #beachparty #mylife

A post shared by Kaspars Kambala (@kambalakaspars) on Jul 22, 2017 at 9:53am PDT

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Три известных латвийских парня продемонстрировали свои торсы

Три известных латвийских парня продемонстрировали свои торсы
Популярный латвийский баскетболист Армандс Шкеле на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с оголенным торсом, сообщает DELFI Izklaide.

Ведущий “Контрольной закупки” развелся с женой после 10 лет брака

Фото 1tv.ru
Проблемы в семье ведущего “Контрольной закупки” на “Первом канале” начались около полугода назад. Возможно, чувства не выдержали испытания расстоянием: в прошлом году Ольгу перевели работать в Санкт-Петербург, она уехала туда вместе с сыном — 9-летним Платоном. Антон же остался в Москве и летал к семье на выходные. Однако в мае супруги подали заявление на расторжение брака, их развели 6 июня, пишет Starhit.

Джастин Бибер объявил об отмене мирового турне

Justinas Bieberis
Канадский певец Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты своего мирового турне в поддержку его четвертого студийного альбома "Purpose". Об этом сообщается на официальном сайте музыканта.

Внезапно умерла сестра "Рыжего" из "Иванушек" (3)

Внезапно умерла сестра Рыжего из Иванушек
В субботу стало известно о смерти сестры участника группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Юлии.

ФОТО: Как Ксения Собчак отдыхает в Латвии (4)

ФОТО: Как Ксения Собчак отдыхает в Латвии
Известная российская телеведущая Ксения Собчак с мужем - актером Максимом Виторганом - и семимесячным сыном сейчас отдыхает в Латвии.
Facebook друзья