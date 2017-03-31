Трейлер фильма "Оно" набрал более 14 млн просмотров за два дня

Режиссер фильма – Андрес Мускетти. Главного злодея, клоуна Пеннивайза, сыграл Билл Скарсгард. В картине также снимались Джейден Либерхер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфард и др.

"Оно" выйдет в прокат в сентябре 2017 года.

Что касается трейлера, то его активно комментируют в соцсетях. Как передает NME, одни пользователи обещают отписаться от всех, кто выложит этот ролик, другие жалуются, что самое пугающее – это не Пеннивайз, а отсутствие в видео женских персонажей.