Трамп с женой исполнил первый танец на балу в честь инаугурации

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rus.DELFI.lv
суббота, 21 января 2017 г. 14:47
Новый президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на балу, посвященном инаугурации президента, исполнили медленный танец под композицию Фрэнка Синатры "My Way" ("Мой путь"), сообщает телеканал CNN.

В конце композиции к танцу присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой Карен, а также дети из обеих семей. Композицию для танца исполнила джазовая певица из Нэшвилла Эрин Боэм.

Первая леди была одета в платье цвета слоновой кости. Эксклюзивную модель разработал дизайнер Эрве Пьер при участии самой Мелании.

"Мы это сделали, мы сделали это. Мы начали этот путь, и они сказали, что у нас, у меня, нет шансов — но мы знали, что мы победим. И мы победили. И сегодня у нас был великий день", — обратился Трамп к присутствующим в зале гостям.

Также стало известно, что в качестве дизайнера бального платья первой леди США Меланьи Трамп для церемонии инаугурации ее супруга выступил Эрве Пьер, передает gazeta.ru со ссылкой на Just jared.

"Это честь – одевать первую леди. Мне, в общем-то, повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что, я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем", — сказал Пьер, отметив, что новая первая леди, как бывшая модель, "знает чего хочет", что облегчило его работу.

Супруга избранного президента США Дональда Трампа в день инаугурации мужа надела светло-голубой наряд Ralph Lauren. По словам Меланьи Трамп, ее вдохновил образ Жаклин Кеннеди: в похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году.

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