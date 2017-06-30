Топ-модель и многодетная мама Хайди Клум показала себя без макияжа

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SHOWTIME!
пятница, 30 июня 2017 г. 14:11
44-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум, которая совмещает карьеру в модной индустрии с воспитанием четверых детей, показала, что и без косметики выглядит прекрасно.
Heidi Klum FOTO: "Lidl"

На днях модель опубликовала несколько коротких роликов в соцсетях, где показала процесс подготовки к съемках телешоу America's Got Talent, где Хайди Клум входит в жюри. Подписчики модели с восторгом приняли видео, отметив естественную красоту и обаяние Клум.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 27, 2017 at 11:00am PDT

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 20, 2017 at 11:01am PDT

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 13, 2017 at 11:03am PDT

SHOWTIME!
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