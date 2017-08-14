Том Круз получил травму на съемках "Миссия: невыполнима 6"

55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и "довольно сильно" ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увели со съемочной площадки.

Издание не знает, насколько сильно пострадал актер.

"Миссия: невыполнима 6" режиссера Кристофера Маккуорри появится на экранах 26 июля 2018 года.