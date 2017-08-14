Том Круз получил травму на съемках "Миссия: невыполнима 6"

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Lenta.ru
понедельник, 14 августа 2017 г. 12:23
Американский актер Том Круз получил травму, пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма "Миссия: невыполнима" в Лондоне. Об этом сообщает новостной сайт о жизни звезд TMZ.
Tomas Cruise'as
© AP / Scanpix

55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и "довольно сильно" ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увели со съемочной площадки.

Издание не знает, насколько сильно пострадал актер.

"Миссия: невыполнима 6" режиссера Кристофера Маккуорри появится на экранах 26 июля 2018 года.

Lenta.ru
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