Том Хэнкс написал свою первую книгу - сборник историй о пишущих машинках

NEWSru.com
среда, 22 февраля 2017 г. 14:07
Том Хэнкс, в актерской карьере которого было множество ролей - от космонавта до детектива, нашел себя в совершенно новом амплуа. Его первый писательский опыт будет представлен на суд публики 24 октября, когда выйдет его книга "Истории о незаурядных пишущих машинках".
© Vida Press

Сборник состоит из 17 рассказов, действие которых вращается вокруг пишущих машинок, которые актер много лет коллекционирует. Героями историй стали, к примеру, иммигрант, который приезжает в Нью-Йорк из охваченной гражданской войной страны, и эксцентричный миллионер, пишет The Hollywood Reporter.

Хэнкс, отметивший в июле свое 60-летие, работал над сборником рассказов начиная с 2015 года. "Я снимался в кино в Нью-Йорке, Берлине, Будапеште и в Атланте и везде писал свою книгу. Я писал в отелях во время пресс-туров. Я писал на отдыхе. Я писал в самолетах, у себя дома, в офисе. Когда я мог сам составлять свой график, то писал по утрам, с девяти и до часу", - рассказывает актер.

Издатель Сонни Мехта, объявивший о дате выхода сборника накануне, 21 февраля, назвал книгу "совершенным дебютом". "Я в восторге от широты повествовательного диапазона этой коллекции, а также того, с каким юмором и человечностью Том подходит к работе. Это серьезный дебют", - заверил он.

Том Хэнкс владеет коллекцией из более чем сотни пишущих машинок, однако написал свою книгу на ноутбуке. Впервые актер попробовал себя в качестве писателя несколько лет назад, написав рассказ для New Yorker о путешествии четырех друзей вокруг Луны.

NEWSru.com
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