Тина Канделаки поделилась секретом счастливого брака

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вторник, 7 февраля 2017 г. 19:38
Популярная телеведущая и генпродюсер “Матч ТВ” Тина Канделаки позапрошлой зимой вышла замуж за своего избранника и делового партнера — ди­ректора по коммуникациям, анали­тике и стратегическим исследовани­ям госкорпорации “Ростех” Василия Бровко. Пара предпочитала скрывать от общественности перемены в личной жизни. Однако со временем Канделаки стала больше рассказывать о семейной жизни. Сегодня, в день рождения своего супруга, Тина призналась, в чем секрет их счастливого брака, пишет Starhit.
© Instagram

“Моя любимая твоя фотография… Нам хорошо, и мы в домике. Тебе 30, и мы целую вечность вместе. Нам по-прежнему не скучно, потому что ты умеешь придумывать, а я по-прежнему верю в твои фантазии. Поэтому они и стали нашим миром, который еще не раз изменится вместе с нами. Тем интереснее предстоящее десятилетие с тобой, мой февралик”, — написала Канделаки в микроблоге.

Поклонники пришли в восторг от того, что теледива так откровенно рассказывает о семейной жизни. Они в который раз восхитились семейной идиллией Канделаки и Бровко. Фолловеры считают их идеальной парой. “Здорово! Молодой, красивый, вы очень хорошо смотритесь!”, “Поздравляем! Будьте счастливы! Докажите нам, что есть на свете вечная любовь”, “Вы кайфовые оба! С днем рождения! И пусть вам будет уютно друг с другом! Любовь-любовь”, — написали преданные фанаты.

Тина Канделаки счастлива, что смогла найти свою вторую половинку. С Василием она познакомилась в 2008 году, однако тогда их связывало исключительно деловое общение. Друзья пары отмечали, что телеведущая не сразу обратила внимание на ухаживания мужчины. По их словам, Василию пришлось доказать, что он достоин любви самодостаточной и сильной женщины. Тина Канделаки: “Мой муж болеет за “Зенит”

“Когда по-настоящему любишь, всегда в чем-то теряешь себя, идешь на компромисс ради дорогого человека. Если говорить про меня, то это была борьба. Борьба между желанием измениться ради любимого — казалось, преображения дадут мне гарантию того, что я всегда буду с ним, — и тем, что себе не надо изменять. А с другой стороны, с возрастом важно, чтобы обожали тебя. Много вопросов”, — рассказывала Канделаки в эксклюзивном интервью “СтарХиту”.

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Тина Канделаки поделилась секретом счастливого брака

Тина Канделаки поделилась секретом счастливого брака
Популярная телеведущая и генпродюсер “Матч ТВ” Тина Канделаки позапрошлой зимой вышла замуж за своего избранника и делового партнера — ди­ректора по коммуникациям, анали­тике и стратегическим исследовани­ям госкорпорации “Ростех” Василия Бровко. Пара предпочитала скрывать от общественности перемены в личной жизни. Однако со временем Канделаки стала больше рассказывать о семейной жизни. Сегодня, в день рождения своего супруга, Тина призналась, в чем секрет их счастливого брака, пишет Starhit.

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